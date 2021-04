Nina och Tommy från Morgongåva får hjälp av TV4:s återskapare: ”Katterna körde ner den från bokhyllan”

Anmäl text- och faktafel

I Återskaparna, som leds av Erik Haag och Lotta Lundgren, är det Tommys farfars far, skeppstimmermannen Johan Lindströms gamla tittskåp från 1896 som är under lupp. Tittskåpet gick dock sönder. Därför har han och dottern sökt in till programmet, för att rädda det gamla föremålet som har följt med släkten i över hundra år.

När SA når Tommy Lindström är han på väg ut genom ytterdörren. Han berättar att det var hans äldsta dotter, Nina Lindström som bor i Enköping, som skickade in anmälan till programmet.

Hur var det att vara med i programmet?

– Det var inte så farligt, de är inte mer än människor de heller. Jag hade inget problem med det.

Han och dottern åkte dit sensommaren i fjol och spelade in lite i samband med att föremålet lämnades in. Drygt en månad senare var det dags för att komma tillbaka och hämta tittskåpet.

– Det var några omtag men gick ganska fort tycker jag. Smidigt. Det var väldigt trevligt folk där och allt flöt på bra.

Berätta om tittskåpet!

– Det är ett skåp med tre glasväggar, målade motiv på baksidan. Sedan är det en väderkvarn som snurrar, och ett hav gjort i papp. Sedan är det en skonare som gungar fram och tillbaka i det, förklarar Tommy Lindström.

– Det är bra gjort för en människa som inte var utbildad. Det är mekanik och även en speldosa som spelar en trudelutt - så det är en liten rolig grej.

Han säger att skåpet, som är gjord nere på Mörbylånga på Öland, är betydelsefull för släkten.

– Min farmor och farfar bodde i Kalmar då när jag var mindre. Man såg varenda sommar när farmor körde på den där en runda, berättar han.

Med handen på hjärtat erkänner han dock att den inte snurrat särskilt mycket de senaste åren hemma i Morgongåva.

– Jag hade glömt bort att den fanns. Det var dottern som tänkte på det. Katterna körde ner den från bokhyllan så den gick sönder, det var därför den blev inlämnad för att fixas till. Den låg i en låda i förrådet, bortglömd av mig i alla fall.

Hur gick det för tittskåpet?

– Jag vet inte ett dugg orolig över om det skulle bli bra. Med de hantverkare som var med där så var man aldrig orolig över resultatet. Det blev helt återställt, det blev som man minns det.

Avsnittet sänds på TV4 på onsdagskvällen klockan 21.00, och går även att se på TV4 Play.