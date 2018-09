Så var Kulturnatten – hundratals evenemang lockade tusentals västeråsare

Anmäl text- och faktafel

Gränderna och gatorna som ringlar sig genom centrala Västerås var knökfulla på lördagskvällen. I synnerhet Köpmansgatan, som agerade förbindelse mellan Stora torget och Fiskartorget, var stundtals svår att navigera sig genom.

Tackade och tog emot gjorde Ekströms konst, där människor försvann in i konstnären Helena Trovajs magiska akvarellvärld. Stockholmarens fäbless för bilder i rörelse och det urbana landskapet trollband besökare som hade svårt att slita blicken från verken.

Det fanns något för alla under kvällen. Spontantatueringar på Magic Lines, medeltidsmarknad på Västerås slott, balett för vuxna, olika former av konstutställningar, premiär av Romeo och Julia på Västmanlands teater och massor av olika spelningar – kanske i synnerhet på Bankiren där nio olika lokala band i genren punk och rock frälste den taggade publiken. Även Växhuset levererade på hög lokalbandsnivå. En av kvällens stora behållningar var indierockbandet TLPOMD, som har enorm potential.

Man hade kunnat tro att Fiskartorgets höjdpunkt under lördagskvällen var de traditionsenligt avslutande fyrverkerierna vid tolvslaget. Så var det inte. Några timmar tidigare stod västeråsaren Erik Moberg, under artistnamnet Riike Mo, på scenen. Just som skymningen gav sig till känna, den som krävs för att skapa den genuina Kulturnattstämningen, brann halvmånen på scenen och toner på en gång högstämda och kärnfulla grep tag i flera hundra människor som stannade till.

Så var den plötsligt över, Kulturnatten, som alltid lämnar en med tudelade känslor; tillfredsställelsen över en härlig kväll med stora och små intryck, melankolin över att kvällar som dessa – även i miniatyrform – är så sällsynta i vår vackra stad.