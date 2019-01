Nu kan katterna fångas in - Vafab Miljö och Missetorpet överens: ”Viktigt att vi har en dialog”

Anmäl text- och faktafel

På tisdagsmorgonen träffades Micael Carlberg, produktionschef för återvinning på Vafab Miljö, Evalena Malmqvist från Missetorpet kattpensionat, och Mona Eriksson, som också aktivt försökt fånga in katterna, för att komma fram till en gemensam lösning.

– Vi kommer absolut att göra det här bra, det är viktigt att vi har en dialog, säger Micael Carlberg.

Svårigheterna med att fånga in katterna ledde till en infekterad situation. Vafab Miljö menade att situationen hade blivit ett arbetsmiljöproblem, och att man ville undvika eventuella olyckor när obehöriga personer är inne på anläggningen. Nu har de inblandade kommit fram till en överenskommelse, och arbetet med att fånga in katterna kan fortsätta.

Överenskommelsen innebär bland annat att Evalena Malmqvist och Mona Eriksson kan vara på plats under eftermiddagar och på helgerna, när den dagliga verksamheten har avtagit. Under de närmaste veckorna ska de försöka att fånga in resten av katterna som finns på plats.

Är ni nöjda med den här uppgörelsen?

– Ja, absolut, säger Evalena Malmqvist.

– Ja, och huvudsaken är att vi får in katterna, säger Mona Eriksson.