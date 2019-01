Jan Emanuel Johansson hånar svensk politik i satirklipp – tokdelas på nätet: ”Sweden is the best country in the world - for rich people”

Anmäl text- och faktafel

I klippet, som är utformat som en reklamfilm, berättar socialdemokraten och företagaren Jan Emanuel Johansson om hur han anser att svensk politik har gjort Sverige till ett skatteparadis. Jan Emanual Johansson har tidigare ägt HVB-hem i Heby kommun. Filmen som nu spridits har titeln: ”Message to the rich people of the world”.

Tidigare i januari gick Jan Emanuel Johansson ut med hård kritik mot vänsterledaren Jonas Sjöstedt som släppte fram den nya regeringen. Klippet som nu sprids i sociala medier kan tolkas som en förlängning av den kritiken.

”Nu vill jag be Jonas Sjöstedt om hjälp. Han sitter nämligen för en gång skull på reell makt. Han bestämmer om det sjukaste borgerliga experimentet med det svenska folkhemmet ska realiseras eller ej, experimentet där mitt parti ska driva en borgerligare politik än vad alliansen själva någonsin har gjort,” skrev Johansson i debattinlägget som publicerades i Norrtelje Tidning den 17 januari.

