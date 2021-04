Nu går det att chatta med vårdcentralen i Sala: ”Man vill ha besked snabbare”

På sitt tidigare jobb som enhetschef på akuten i Västerås såg hon att många sökte akutvård för sådant som egentligen vårdcentralen ska kunna hjälpa till med.

– Patienterna säger ofta att de inte kan komma fram till sin vårdcentral. Det är den ständiga problematiken med vårdcentraler, att man inte kommer fram när man ringer, säger hon.

Andra nätbaserade nationella vård-appar har fått mycket kritik för att kosta mycket pengar för den vårdcentral som man är listad hos där man bor, vilket går ut över den lokala vården. Att man söker andra vägar har Agnes Tejlerdal förståelse för, men hon vill försöka ändra på det.

– Vi ska vara tillgängliga, nära patienten. Särskilt i en liten stad. Är man sjuk eller har man en oro, ska man alltid kunna fråga en fråga. Det skapar en trygghet hos invånarna i samhället. Man vet att vid min vårdcentral kan jag få hjälp med det jag behöver.

Hon tror också att det kommer att sänka kostnaderna när de kan erbjuda samma tjänster som andra onlinebaserade läkartjänster erbjuder.

– Att man vänder sig till andra vårdgivare kostar jättemycket pengar. Varje samtal som en patient vänder sig till Kry, får vi betala. Det är de kostnaderna jag vill komma undan. Jag vill hjälpa våra patienter som är listade hos oss. Jag vill inte att de skall behöva vända sig till någon annan.

”Appen” är inte en applikation som måste laddas ner till mobiltelefonen, utan en enkel sida som öppnas direkt genom en länk från vårdcentralens hemsida.

– Man får svara på tre frågor. Vad du tror att ditt besvär är, vad du tror att det beror på, och vad du förväntar dig av oss på vårdcentralen. Den sista frågan är väldigt bra, för då har man också ringat in vad det är patienten vill ha hjälp med, säger Agnes Tejlerdal.

Alla i personalen på Sala vårdcentral är involverade, och ärendet skickas direkt vidare till rätt yrkesgrupp. Personalen bedömer om det är ett besök på plats som behövs, eller om det räcker med att boka in ett videosamtal.

– Har du skadat ditt knä är det en fysioterapeut som svarar på det. Är det någonting om amning och ditt lilla barn, då kan det vara bvc-sköterskan som svarar. Det ska vara rätt kompetens som svarar på rätt fråga.

Svaren på sina frågor får man under dagen, och senast nästkommande vardag. Just snabbheten har varit viktig under hela processen, och någonting som patienterna har efterfrågat.

– Man vill ha besked snabbare. Är man sjuk har man en jättestor oro. Det är den oron jag vill hjälpa till med.

Funktionen är öppen för alla som är listade på Achima Cares vårdcentral i Sala och har varit igång sedan början av april. Rutinen har börjat sätta sig och utvärderas löpande.

Agnes Tejlerdal tror att den nya digitala kontaktvägen kommer att öppna upp för fler målgrupper som annars drar sig för att söka hjälp, eller inte vågar besöka vårdcentralen på grund av pandemin.

– Jag trodde att det skulle vara mycket yngre personer som är vana vid sociala medier, men det är blandat. Och många är nöjda och säger att de får svar snabbt.