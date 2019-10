Nu kan patienter få magnetröntgen i Köping – mångmiljonsatsningen ska minska köerna

Anmäl text- och faktafel

Den nya magnetkameran, som räknas till den större varianten, har varit i drift i knappt en månad men redan nu har 350 personer kunnat undersökas i Köping.

– Det är en klar fördel för patienterna i den här länsdelen. Kanske allra mest för de patienter som ligger inne på Köpings sjukhus. Det har varit ett ganska omfattande arbete att transportera dem som är mest sjuka till Västerås för magnetröntgen, säger Per Hammar, överläkare och ansvarig läkare vid magnetröntgenverksamheten i Köping.

Den nya kameran är den femte i Västmanland, två av de andra finns på sjukhuset i Västerås och två hos en privat aktör. Patienterna i Västra Mälardalen kommer dock inte att få förtur till magnetkameran i Köping.

– Nej, det är en gemensam kö till de landstingsägda kamerorna och tiderna fördelas utifrån medicinska prioriteringar. Men vi ska försöka att i första hand styra de patienter som bor i närheten till kameran i Köping. Vi vill förstås att patienterna ska behöva åka så lite som möjligt, säger Per Hammar.

Kameran, som är ny, har kostat 12 miljoner kronor.

– Sedan tillkommer kostnader för ombyggnad av lokalerna, så det är en stor satsning att köpa den här avancerade utrustningen.

Förhoppningen är att kunna minska köerna.

– Det är ganska lång kö för dem där vi bedömer att det är oprioriterat. Till exempel om man har haft ont i ryggen under lång tid utan allvarliga symtom eller om man har lindriga besvär under lång tid och det inte har tillkommit något nytt. Har man otur kan man då tvingas vänta i flera månader, upp till ett halvår på magnetröntgen. Men den som exempelvis genomgår utredning för en tumör får snabbt en tid, säger Per Hammar.

Än så länge kommer kameran i Köping att vara i drift under dagtid.

– Målsättningen är att vi framöver ska kunna boka in patienter även på kvällar och helger, vi vill förstås att den ska användas så mycket som möjligt, säger Per Hammar.

Men än är de inte där.

– Nej, nu pågår utbildning av personalen och vi måste få verksamheten på dagtid att fungera innan vi börjar planera för att utöka tiderna, säger sjuksköterskan Mohammad Nikyar, röntgenradiograf i Köping.

Han har tidigare arbetat vid magnetkameraverksamheten i Västerås och är den som ansvarar för utbildningen av personalen i Köping och den dagliga verksamheten.

– Vi kan ta emot mellan tio till tolv patienter om dagen, ungefär 60 i veckan, säger han.