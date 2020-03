Nu stänger de svenska skidanläggningarna

Anmäl text- och faktafel

”SkiStar har beslutat att stänga skidanläggningarna i Åre, Sälen och Vemdalen från och med måndag den 6 april. Påskgäster får boka av, eller boka om till nästa år. Bakgrunden till beslutet är rådet från Folkhälsomyndigheten att värna om hälso- och sjukvården i berörda regioner”, skriver Skistar i ett pressmeddelande.

Minuten senare kom ett pressmeddelande från Branäsgruppen som meddelade att Branäs-anläggningen också släcker lampan för i vår:

”På söndag, 5 april, stänger Branäs för säsongen. Beslutet är en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19, ” skriver Branäsgruppen.

Även Kungsberget, strax norr om Sandviken, som drivs av Branäsgruppen, stänger för i år med omedelbar verkan.

Stängningen av skidorterna, där SkiStar verkar, sker efter att företaget rådgjort med Folkhälsomyndigheten om den rådande situationen kring det lokala och regionala tryck som nu finns på vården i dessa områden, uppger skidanläggningsbolaget.

– Under den senaste veckan har vi intensifierat dialogen med sjukvården i de regioner vi är verksamma i för att skapa oss en bild av hur de ser på läget. Vi har under hela den här pressade situationen haft stort förtroende för såväl sjukvården i våra regioner som Folkhälsomyndigheten som är experter i frågan. Det var självklart att be dem om råd efter den signal vi fick från nära dialog med sjukvården, säger Stefan Sjöstrand, VD för Skistar, i ett pressmeddelande.

Branäs skulle ha haft öppet till 14 april, dagen efter annandag påsk. Nu stängs i stället den värmländska skidanläggningen i färtid.

– Det är jättetråkigt såklart, framförallt för alla våra gäster som hade planerat en härlig skidsemester med nära och kära. Men i dessa tider får man inse att det finns viktigare saker i livet än skidåkning, säger Anders Kjällström, vd för Branäsgruppen, i ett pressmeddelande.

– Vi har följt Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer redan från start och det fortsätter vi med. Vi har tidigare vidtagit en hel del förebyggande åtgärder, men vi var hela tiden förberedda på att det skulle kunna sluta så här. Nu är vår prioritering att informera våra gäster som har bokningar hos oss.

– Jag är säker på att vi kommer att komma ur detta starka inför nästa säsong. Till säsongsstarten planerar vi bland annat att ha två nya släpliftar klara som tillsammans kommer att binda ihop hela anläggningen på ett ännu bättre sätt. Det är sådana saker vi ser fram emot nu, säger Anders Kjällström.