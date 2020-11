Ny hyreskonflikt i startgroparna – Hebygårdar vill höja hyrorna med tre procent: ”Det kan vi inte acceptera”

Anmäl text- och faktafel

Förra vintern stormade det rejält i förhandlingarna mellan Hebygårdar AB och Hyresgästföreningen. Det kommunala bostadsbolaget presenterade då först en hyreshöjning på 5,3 procent, innan de sänkte sitt förslag till runt tre procent. Slutligen, först efter beslut från hyresmarknadskommittén, landade hyreshöjningen på 1,95 procent.

Nu får bostadsbolaget kritik från organisationen igen. En hyreshöjning på 2,96 procent för 2021 föreslås av Heby kommuns bostadsbolag. Det gillar inte Hyresgästföreningen.

– Det är alldeles för högt under nuvarande, extrema omständigheter. Vi är mitt i en pandemi som dessutom verkar eskalera ytterligare. Vi vet att många hyresgäster redan har det svårt med ekonomin. Arbetslöshet stiger, försörjningsstödet ökar, ansökningar till socialkontoret med – och Heby är inget undantag Även där stiger siffrorna, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Hyreshöjningen skulle, enligt organisationens räkneexempel, betyda drygt 180 kronor mer i månadskostnad för en lägenhet med tre rum och kök, där nuvarande månadshyra ligger på omkring 6 000 kronor.

– Många står på marginalen till vad man klarar av, och att då komma med ett hyresyrkande på den här nivån... Det tycker vi är väldigt världsfrånvänt, blint. Vi har ingen förståelse för hur man kan agera på det viset. Ska det vara någon höjning alls, då ska den vara extremt låg. Och då menar jag verkligen extremt. Det här kan vi inte acceptera.

Parterna sitter just nu och förhandlar om den kommande hyresförändringen till 2021. Stefan Liljebris, vd på Hebygårdar, anser att hyreshöjningen är motiverad med tanke på kommande nivåer för löneökningar, SCB:s fastighetsförvaltningsindex samt de ökade kostnader som bolaget har för bland annat värme, underhåll och miljöomställning.

– På något sätt har vi då fått ihop det till att det är strax under tre procent vi behöver för att kunna klara de mottaganden vi har, för att underhålla våra fastigheter framöver, säger han.

Enligt Hebygårdars vd ökar kostnaderna i snabbare takt än vad de får in i hyra.. Han nämner den totalrenovering av Tegelmästarens 110 lägenheter, där ma gått in med pengar och där det bokförda värdet ska matcha marknadsvärdet.

– Det blir en negativ spiral om man fortsätter driva en låghyrespolitik från Hyresgästföreningen. Att det aldrig får höjas någonting - men omvärlden tar inte hänsyn till det. Vi har våra byggkostnader och lönekostnader och taxebundna kostnader, allt går uppåt. Det är svårt få ekonomi i det om man inte tillåts höja motsvarande.

Hyresgästföreningen menar att det är fel att göra en sådan hyreshöjning med tanke på pandemin?

– Vi har tagit ut statistik och ser inte att vi skickat ut mer betalningsanmärkningar än vad vi gjort tidigare år. Sedan har de tagit fram statistik från Arbetsförmedlingen som säger att arbetslösheten ökat med 30 procent. Det må så vara, men en sådan ökning i Heby betyder 118 personer. Och det är inte fastighetsbolagen som ska stå för samhällskostnader, där har vi ett transfereringssystem med boendestöd från skatten, säger Stefan Liljebris.