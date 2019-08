Nyförvärvet tvingades kliva av skadad i VSK-debuten: "Det blev bara värre"

Mittbacksvärvningen Claus Royo debuterade i VSK-tröjan i Svenska cupen mot Gamla Upsala.

19-åringen tvingades dock kliva av efter 60 minuter på grund av en skadekänning.

19-årige Claus Royo kom till VSK från AIK för bara några veckor sedan. I onsdagens Svenska cupenmöte med Gamla Upsala var mittbacken redo för debut i sin nya klubb.

Royo klev in direkt från start och bildade centralt försvarslås tillsammans med Sean Sabetkar.

Grönvitt plockade en komfortabel seger och kunde lämna Lötens IP med 3–1-seger och avancemang till försäsongens gruppspel.

– Vi gjorde en bra match, en stabil insats. Vi kom in i matchen bra mot ett lag som är sämre än oss i seriesystemet, då kan man lätta ta lite för enkelt på uppgiften men det tycker jag inte att vi gjorde. Det handlar alltid om att prestera och göra mål och det lyckades vi med, säger Claus Royo efter matchen.

VSK-debuten då? Jo, den var stabil för den unge mittbacken.

– Det var väldigt kul att få göra debut i sitt nya lag. Efter två veckor i klubben var det kul att få dra på sig tröjan och spela med grabbarna.

Hur kändes det då?

– Det kändes bra, jag kom in bra i matchen. Allt var bra förutom skadan, säger Claus Royo.

Mittbacken tvingades kliva av i den 60:e minuten med en känning i ljumsken. Han tror själv inte att det ska vara någon större fara för framtiden men ville vara på den säkra sidan.

– Jag kände av det redan i den första halvleken men det blev inte bättre, snarare tvärtom. Då tänkte jag att det nog var bäst att inte riskera något.

Har det något att göra med att du inte varit i matchspel på ett tag?

– Ja, så kan det nog absolut vara. Men jag tror inte att det ska vara någon fara.

Matchfakta/Svenska cupen

Gamla Upsala SK–Västerås SK 1–3 (0–2)

Mål: 0–1 (25) Simon Johansson, 0–2 (43) Ravy Tsouka, 0–3 (63) Simon Johansson, 1–3 (90+2) Mikael Mellberg

Varningar, VSK: Ravy Tsouka

VSK (4-3-3): Daniel Svensson – Ravy Tsouka, Sean Sabetkar, Claus Royo (ut 60), Jesper Florén – Simon Johansson (ut 66), Carlos Gaete Moggia, Filip Ottosson – Emil Skogh, Brian Span – Petar Petrovic (ut 73).

Ersättare: Björn Ziebeil, Dennis Persson (in 60), Boris Ljevar (in 66), Patric Åslund, Viktor Steen, Adam Kiani (in 73), Renan Correa Faustini