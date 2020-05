Oroväckande tendens i Uppsala län – antalet coronapatienter ökar igen: ”Vi är bekymrade”

Anmäl text- och faktafel

Antalet sjukdomsfall i länet under pandemin är nu uppe i totalt 1 829 och på torsdagen var det 84 inskrivna för vård, varav 18 på intensivvården. Det är sex respektive två personer mer än dagen innan.

– Det är lite högre siffror. De sista dagarna har det pekat lite uppåt på både inskriva och iva-vårdade. Det är inte någon omedelbar effekt på vad som hände i går eller i förrgår i samhället utan det handlar om människor som blev smittade för två till tre veckor sedan, säger smittskyddsläkare Johan Nöjd.

– Tills vidare vet vi inte vad vi ska tro om den här uppgången, men vi är bekymrade över att det kan ha att göra med att man kanske slappnat av lite grann ute i befolkningen. Vi är lite rädda för det och kan bara betona ytterligare att följa råden.

Under veckan har en ökning av provtagning skett i regionen, till omkring 500 prover per dag. Personalprovtagningen väntas öka ytterligare och ska nu omfatta all personal i samhällsviktig verksamhet enligt MSB:s definition.

- Vi erbjuder redan provtagning av personal inom hälso- och sjukvård, räddningstjänst och polis. Nu planerar vi att kraftigt utöka personalprovtagningen. Vi kommer att använda vår egen organisation, men också ta in hyrpersonal och privata utförare om det behövs, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det ska dra igång nästa vecka och gäller endast personer som bor eller jobbar i Uppsala län. Antalet hemmahörande i Heby kommun som smittats var på torsdagen uppe i 43 personer. På grund av patientsekretessen redovisas inte hur många smittade som avlidit i de kommuner som har färre än tio dödsfall. Det gäller bland annat Heby.