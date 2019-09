Per Nordenstrand var en flitig insändarskribent med ovanligt många vänner

Per Nordenstrand föddes den 9 mars 1938 i Malung men flyttade snart därifrån. År 1960 gifte han sig med Inga. Till Ängshöjden i Sala kom de från Smedjebacken år 2003.

Per hade ett eget företag inom produktmärkning. Detta medförde en hel del resande för hans del. Vid 76 års ålder drog han ned på takten för att ägna sig åt olika föreningsaktiviteter. Han var redan sedan tidigare medlem i Odd Fellow. Under en tid var han sekreterare i samfällighetsföreningen där vi bodde. Han deltog också en tid i ”morgonbadarnas” aktiviteter. Att sjunga var ett av hans stora glädjeämnen. Som medlem i Adamskören deltog han bland annat i 2016 års julkonsert. Han spelade även golf. Per var mycket intresserad av olika samhällsfrågor och skrev bland annat flera insändare i olika ämnen.

Som person var Per öppen, positiv och engagerad, vilket medförde att han fick ovanligt många vänner. När jag och min hustru flyttade till Ängshöjden 2013 lärde jag känna Per närmare. Jag upplevde honom som en vän, som önskade göra rätt mot alla och mot den svage väl. Det senare visade han bland annat genom att som medlem i Odd Fellow i Sala ta initiativet till utdelning av matkassar juletid till behövande i Sala.

Jag kommer att sakna våra små pratstunder vid köksbordet hemma hos honom då vi bytte tidningar med varandra och även ventilerade olika åsikter. Trots all min sorg minns jag Per med glädje och jag är glad och tacksam över att ha fått vara hans vän under många år.

Erik Ljungkvist