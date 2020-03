Pontus Nordströms besvikelse efter Vasaloppet: ”Jag har högre ambitioner”

Anmäl text- och faktafel

Besvikelsen är inte förvånande när en ser tillbaka på långdistansåkarens tidigare placeringar i Ski Classics. I vinter har han som bästa placering en fin sjunde plats, men han har också radat upp flera placeringar topp 30. Sämsta resultatet, innan Vasaloppet, var en 55:e plats. Nu åkte han in som åkare nummer 127.

– Jag har högre ambitioner än så, säger Pontus Nordström, som historiskt sett haft det lite svårare med det klassiska loppet.

Varför passar inte Vasaloppet dig?

– Tidigare har det varit för att det är så långt. Så är det kanske fortsatt till viss del, men väldigt mycket kände jag att det nu hände på det långsamma föret. Det blev en muskulär ansträngning där man fick jobba mer med musklerna än med hjärtat. Det trivs jag inte riktigt med, säger han och tillägger:

– Det kändes bra länge, men jag blev trött på slutet. Då rann det iväg mycket.

Det blev slutligen en sluttid på nästan fyra timmar och 53 minuter, i det svåra underlaget med nysnön.

– Stundtals var det skapliga spår, men ibland var det ingenting alls. Taktiken var att ligga så långt bak som möjligt, utan att det blev för långt fram. Jag höll mig bra till, åkte med mina teampolare och det kändes bra.

När hårdkörningen började vid Evertsberg, och med bara ett bra spår, fick Pontus Nordström börja jaga för att ta så många placeringar som möjligt. I Oxberg var han uppe som 44:a i loppet, men sedan började han krokna. Med två mil kvar slog också krampen till för långloppsåkaren.

– Det finns en film på mig som jag ska få se senare i dag(måndag), där jag gör den sista backen i Vasaloppet. Den är kanske tre höjdmeter, men jag kom bara upp för halva. Musklerna låste sig, jag stod bara stilla och väntade kanske 20 sekunder på att det skulle släppa. Det är tufft då, säger Pontus Nordström som nu laddar om för Birkebeinerrennet.

Andra framstående lokala resultat från årets Vasalopp var att Ulf Jansson, Östervåla IF, i sitt 26:e Vasalopp åkte in på plats 165. Han blev dessutom tredje bästa åkaren i H50-klassen. Bästa lokala kvinnliga åkare blev Ann Ljungberg, Östervåla IF, som blev 74:e bästa kvinna.