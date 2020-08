Ranstaduo roar på äldreboenden: ”Vi måste stoppa dem som vill komma fram och kramas”

Anmäl text- och faktafel

Likt Superman förvandlas Elisabeth Storm och Kenneth Österberg när de kliver ut ur baklucketältet – nu är det Liz Hurricane och Ken East som träder fram och spelar covers och egna låtar à la 50-tal för att roa grannkommunens äldre befolkning.

– Det är otroligt uppskattat! Västerås stad har alltid satsat på kultur för äldre, men nu har de skjutit till ännu mer pengar. Det är guld värt för de boende, är det någon gång man ska glädja dem är det nu, säger Elisabeth Storm.

Hon berättar om en lyrisk publik som både sjunger med och dansar till de glada 50-talslåtarna som mestadels är på svenska.

– Flera vill komma fram och kramas men vi måste stoppa dem, det är viktigt att hålla avståndet i dessa tider.

Frustrationen hos de äldre är påtaglig menar hon, många lider av att inte få den kontakt de är vana vid.

– En kvinna hade varit gift med sin man i nära 70 år, och nu fick de inte ens ta i varandra, säger hon.

För många kulturarbetare har uppträdandena upphört helt – men för den här duon blev det i stället ett uppsving. Redan i våras hade de vissa spelningar inplanerade, men i och med coronautbrottet ställdes de in över en natt. Sedan tog Västerås stad kontakt med duon igen och bad dem återkomma. Nu har ett 30-tal spelningar, under mycket annorlunda omständigheter, bokats in under sommaren.

– Vi spelar utomhus och har bara tillgång till ett eluttag. Inget omklädningsrum, ingen toalett, vi får inte träffa någon och vi är skyldiga att se till så det inte blir folksamling utanför.

Det nyss nämnda baklucketältet har fungerat bra som loge, även om det blev en aning gassigt under den varma perioden kring midsommar.

– Man får ju planera hur mycket vatten vi dricker eftersom det inte finns tillgång till toalett, säger Elisabeth med ett skratt.