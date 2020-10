Rattfull kurir dumpade ett kilo narkotika i skogen – greps när han gömde sig på kyrkogården

Anmäl text- och faktafel

Det var på kvällen den 27 augusti i år som en körkortslös och narkotikapåverkad man i 45-årsåldern gjorde allt för att undkomma polisen. När polisen försökte stoppa honom i en bil gjorde han en U-sväng på länsväg 272 och körde mot Östervåla i en hastighet av drygt 200 kilometer i timmen. Polisen, som tog upp jakten på föraren, såg att denne gjorde flera vansinniga omkörningar och förstärkning kallades in. Men inte ens en utlagd spikmatta fick 45-åringen att lätta på gasen. I stället blev flera personer vittnen till hur mannen, en Tierpsbo, dundrade in i Östervåla samhälle med punkterade däck för att därefter köra rakt in i en trädgård på Kyrkvägen och lämna fordonet.

I flykten dumpade den misstänkte drygt ett kilo knark i ett skogsparti. Polisen kunde dock hitta både narkotikan och mannen med hjälp av en polishund. När 45-åringen greps hade han gömt sig inne på Östervåla kyrkas kyrkogård.

45-åringen, som senare häktades, har nu åtalats och kommer att ställas inför rätta vid Uppsala tingsrätt som misstänkt för grovt narkotikabrott, brott mot vapenlagen, narkotikabrott av normalgraden, två fall av rattfylleri, brott mot knivlagen och två fall av grov olovlig körning.

Knarkfyndet som polisen gjorde i skogen bestod nämligen av drygt ett kilo amfetamin samt 89 tabletter av det narkotiska preparatet MDMA. Narkotikan, som enligt åtalet sannolikt skulle säljas, låg i en vit plastpåse. I mannens bil påträffades också ytterligare amfetamin samt 24 skarpladdade patroner.

Den misstänkte förnekar grovt narkotikabrott men ska vid gripandet ha berömt polismännen genom att säga att de körde ”jävligt bra” under biljakten. 45-åringen förklarar i polisförhör att han körde ifrån polispatrullerna för att han var stressad över att han hade tagit narkotika och för att han saknade körkort.

45-åringen som är känd av polisen sedan tidigare var dock redan misstänkt för liknande brottslighet när han greps på kyrkogården i Östervåla. Den 29 maj i år stoppades mannen när han narkotikapåverkad körde bil med släp olovligt. En batong, kniv och ett slagträ hittades inne i fordonet och polisen fann också flera mindre påsar med amfetamin vid en husrannsakan.