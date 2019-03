Vimmel och recension: ”Så mycket bättre” kan slänga sig i väggen – Västerås sinfonietta frälste med Avicii-toner

(Obs! Se vimmelbilder och stort bildextra från konserten längst ned i artikeln).

”Västerås, ni har Sveriges svängigaste orkester!” utbrister dirigenten Hans Ek, mannen med otaliga musiksamarbeten över hela landet, efter tredje satsen, som om han bara inte kan hålla sig.

Och visst är framförandena på högsta nivå.

Innan jag fortsätter bör följande konstateras: min kunskap om klassisk musik är ytterst begränsad, och i ärlighetens namn är kunskapen lika bristande i genren EDM. Det är inte musiken, i något av fallen, det är fel på – utan snarare bristen på text, den aspekt jag vanligtvis värdesätter högst.

Därför finns vissa likheter mellan detta mitt försök att skriva om klassisk musik och när jag var VLT:s "motionsexpert", under den period jag enkom åt frysmat och fick träningsvärk i armarna av att bära hem matkassarna från Ica.

Men i de mest sällsamma mötena kan de mest tänkvärda yttringarna uppstå.

Som på fredagskvällen i Västerås Konserthus.

Västerås sinfonietta, med Hans Ek i spetsen, tolkade elektronisk dansmusik, via artister som Daft Punk, Swedish House Mafia och Avicii.

Resultatet blev hänförande.

I kombination med en ljusshow som mixades live under konserten blev flera partier outhärdligt vackra. Som det långa, drömska intermezzo (skjut mig om jag använder ordet fel) som bildsattes med exploderande stjärnor och rymdens intighet.

Benny Benassis "Satisfaction" gick från smaklöst original till pampig, näst intill kittlande ondskefull, i Sinfoniettans suggestiva tolkning, i vilken det stundtals kändes som att man lämnade sin egen kropp och sögs in i ett svart hål.

Sinfoniettans framförande av Aviciis "Without you" gav låten en tyngd och ett djup den tidigare saknat och gåshuden lät inte vänta på sig när violinisterna under det vackra crescendot sprack upp i genuint lyckliga leenden.

Och någonstans här kommer min måhända halvt haltande jämförelse med TV4-programmet "Så mycket bättre", som du ju utlovades i rubriken, in i bilden.

När Västerås sinfonietta under fredagskvällen tog sig an The Knife, Deadmau5 och Skrillex var det med entusiasm och ändlös idérikedom i arrangemangen. Inga trötta, avdankade musiker som gör ett sista försök att få i gång karriären med den lika trötta som obligatoriska "Så mycket bättre"-efterföljande konserthusturnén (host host, Charlotte Perrelli, Uno Svenningsson, Kikki Danielsson, med flera).

Västerås sinfonietta brann av lust, spelglädje och entusiasm inför att omfamna en helt annan musikgenre.

Där har "Så mycket bättre", med sin tillrättalagda och förutsägbara yta, mycket att lära.

I synnerhet av Sveriges svängigaste orkester.

