Så hårt drabbad är din kommun av coronaviruset – här är senaste rapporten

Den kommun i länet där flest antal personer per 1000 invånare bekräftats smittade av coronaviruset var Köping, det sett till siffror som gällde den 10 maj. Den kommun där flest personer per 1000 invånare avlidit var vid samma datum är Sala. Totalt antal avlidna och bekräftat smittade fram till 10 maj i kommunerna kan ses i listan längst ner i artikeln.

Det totala antalet bekräftat smittade av coronaviruset i Västmanland var den 13 maj 982 personer, det enligt den senaste uppdateringen som kom vid 16-tiden på torsdagen på region Västmanlands hemsida. Det är 50 nya bekräftade fall jämfört med den 11 maj.

Statistiken över det totala antalet bekräftade fall omfattar tiden från att de första fallen bekräftades, i mitten av mars.

Totalt hade 124 personer i Västmanland avlidit till följd av coronaviruset den 13 maj, antalet avlidna den 11 maj var 121 personer (efter dagens uppdatering). Denna statistik över antalet dödsfall omfattar tiden från de första dödsfallen, från slutet av mars.

26 patienter vårdades den 14 maj på vårdavdelning, nio intensivvårdades.

I ett pressmeddelande meddelade region Västmanland under förra veckan att redovisningen kring siffrorna om covid-19 i länet skulle förändras. Från och med denna vecka kommer siffror över antalet bekräftat smittade, antalet provtagna, antalet som får sjukhusvård och antalet avlidna att presenteras på tisdagar och torsdagar. Siffror över materialtillgång kommer att uppdateras löpande, men ej på specifika dagar. På torsdagar kommer siffror redovisas per kommun.

Den statistik som publiceras på regionens hemsida kan ändras från dag till dag, det beror enligt smittskyddsläkaren Jan Smedjegård på att den kommer med en viss eftersläpning. Detta bland annat eftersom inrapporteringen till regionens medarbetare som sammanställer uppgifterna släpar efter. De dödsfall som sker inom regionens egna verksamheter uppger smittskyddsläkaren rapporteras in löpande, medan avlidna utanför regionens verksamheter måste rapporteras in på annan väg. Statistiken kan därför ge upphov till missvisande siffror i form av toppar vissa dagar – exempelvis efter helger när rapporteringen under helgdagarna släpat efter. På samma sätt kan statistiken under exempelvis helger visa lägre siffror än som faktiskt är fallet, till följd av att inrapporteringen släpar efter.

Totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun (till och med 10 maj):

Arboga: 33 (2,3 fall per 1000 invånare)

Fagersta: 33 (2,4 fall per 1000 invånare)

Hallstahammar: 33 (2 fall per 1000 invånare)

Kungsör: 18 (2,1 fall per 1000 invånare)

Köping: 125 (4,7 fall per 1000 invånare)

Norberg: 14 (2,4 fall per 1000 invånare)

Sala: 101 (4,4 fall per 1000 invånare)

Skinnskatteberg: 4 (0,9 fall per 1000 invånare)

Surahammar: 15 (1,4 fall per 1000 invånare)

Västerås: 580 (3,7 fall per 1000 invånare)

Dödsfall till följd av covid-19 per kommun (till och med 10 maj):

*Region Västmanland rapporterar endast dödsfall per kommun där fler än 10 personer avlidit till följd av covid-19, detta på grund av patientsäkerheten.