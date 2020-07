Så skrevs vilda västern del 5: Revolvermännen som hjältar – Louis L’Amours nostalgiska romantik rymmer den krassaste realism

Louis L’Amour var en läsande människa, när han gick bort 80 år gammal 1988 lämnade han efter sig inte mindre än 17 000 böcker i sitt privata bibliotek, bland dem otaliga rariteter. Men till skillnad från tidigare västernförfattare kände L’Amour också väl till det han skrev om. I de färgstarka landskap L’Amour hade levt i mötte han också de personer som blev karaktärerna i hans berättelse, människor som på riktigt hade upplevt och överlevt vilda västern.

Louis Dearborn LaMoore föddes i Jamestown i North Dakota 1908 som en av sju i syskonskaran. Familjen hade franska och irländska anor. Fadern Louis Charles LaMoore var en veterinär och lokalpolitiker som hade slagit sig ner i Dakotaterritoriet 1882. Genom Jamestown red ofta cowboys på väg mot rancherna i Montana och fascinerad av dem lekte den unge LaMoore ”indianer och vita”. Annars tillbringade han sin barndom på stadens lilla bibliotek där han dels läste spännande äventyrsberättelser, framför allt av britten G. A. Henty, men också en hel del historia, så mycket att det var han som fick undervisa sina lärare i skolan om krig och politik.

Efter att en ekonomisk kris drabbade Mellanvästern i början 1920-talet tvingades familjen LaMoore flytta söder ut. Under åtta år levde de in en tuff tillvaro där de reste från plats till plats och tog olika arbeten för att försörja sig. De flådde boskap i Texas och staplade hö i New Mexico, slet i gruvorna i Arizona, Kalifornien och Nevada och på sågverken i Pacific Northwest. För unge LaMoore var det bara ett enda långt äventyr där han samlade på sig berättelser för sitt kommande långa författarskap.

Som vuxen arbetade han som gruvarbetare, professionell boxare (han vann 50 av de 55 matcher han gick) och sjöman. Han reste över hela världen och levde i England, Japan, Kina, Borneo, Nederländska Ostindien, Egypten och Panama. Under 1930-talet slog hans sig ner i lilla Choctaw i Oklahoma, ändrade sitt efternamn till mer frankofila L’Amour, och försökte etablera sig som författare.

Framgångsrikt skrev han poesi och noveller för mindre tidskrifter och frilansade som boxningsreporter. L’Amours berättelser var äventyrs- och detektivhistorier och hans skapade också en följetong om sjökaptenen Jim Mayo. I samband med andra världskriget gjorde han militärkarriär och tjänstgjorde som löjtnant i ett logistikkompani. Därefter började han skriva västernberättelser i den gamla ”dime novel”-traditionen, enkla historier tryckta på billigt papper.

Hans noveller utvecklades raskt och genom en av dem, ”The Gift of Chochise” (1952), fick den store skådespelaren och filmskaparen John Wayne upp ögonen för honom. Enligt Wayne var L’Amours västern den bästa han läst i genren och han bestämde sig för att filmatisera en utvecklad variant av historien under namnet ”Hondo” året därpå. Därefter gavs L’Amour möjligheten att skriva en hel roman baserad på filmen.

”Hondo” var länge förbisedd, men både filmen och romanen betraktas i dag som ett par av västerngenrens hörnstenar. Robert Burks, Louis Clyde Stoumens och Arhcie J. Stouts vackra foto från den mexikanska öknen är inte av denna världen och filmen har visats på Museum of Modern Art i New York som konstverk betraktat på grund av dess betydande estetiska värde.

Året är 1870 och på en avlägsen liten ranch i New Mexico kämpar nybyggaren Angie Lowe (i filmen spelad av debutantskan Geraldine Page, som nominerades till Oscar för bästa kvinnliga biroll för sin insats) och hennes sexårige son Johnny för sin överlevnad. En dag kommer en främling (Wayne i en av karriärens bästa roller) gående genom det öde landskapet, allt han har med sig är ett par sadelväskor och ett gevär. Han presenterar sig som Lane och berättar för dem att han är kurir åt kavalleriet, men att han förlorat sin häst i en strid med apacherna som är på krigsstigen. Själv är Angie inte rädd för indianerna som alltid låtit hennes ranch vara ifred. Samtidigt inser Lane att stället är så nedgånget på grund av att Angie sköter det alldeles ensam och hon erkänner för honom att hennes man gett sig av och inte kommit tillbaka. Mer förskräckt blir Angie däremot när hon inser att främlingen inte är någon annan än ”Hondo” Lane, en ökänd revolverman med alltför många mäns liv på sitt samvete…

I “Hondo” sammanför L’Amour flera element från den tidigare västernlitteraturen i en ny slags standardhistoria.

Den ensamma kvinnan i behov av skydd är sedan James Fenimore Coopers ”Den siste mohikanen” (1826) ett återkommande tema som känns igen från centrala verk i genren som Karl Mays berättelser om apacheprinsessan Paloma, Owen Wisters ”The Virginian” (1902) och Zane Greys ”Purpurviddernas ryttare” (1912). Precis som för de kvinnliga karaktärerna i de tidigare romanerna är bilden av västernlitteraturen reducerar dem till ”damer i nöd”, kraftigt överdriven. Angie räds inte apacher och hon tvekar inte att lyfta en revolver för att försvara sin gård och sin son när det behövs.

Den mörke, tystlåtne och handlingskraftige cowboyfrämlingen är en karaktär som sedan Wisters romanfigur the Virginian vuxit fram inom västerngenren. Efter våldsamma uppgörelser återförenas till slut denne med den kvinnliga huvudkaraktären och återupprättar familjen som en nod för samhället och ordningen. I ”Hondo” sammansmälter helyllecowboyen med en variant av Greys laglöse Buck Duane, en man som sonar sina illdåd och återvänder till samhället för att berika det med insikterna från sina gränslösa erfarenheter.

Nytt i ”Hondo” är däremot framställningen av indianerna. Hos Cooper framträder de både som vänner och fiender och med skiftande personligheter, men har alla drag av den ädle vilden på väg mot sin undergång. May idealiserar dem ytterligare och gör den till en slags tragiska germanska hjältar och kristna martyrer. Hos L’Amour framstår de förvisso som heroiska, men också grymma och hänsynslösa. Deras kultur, innefattande synen på kvinnor, barn och mänskligt liv, blir en barbarisk motsats till det amerikanska civilisationsprojektet, även om L’Amour kommenterar att det är regeringen som bryter avtalen med indianerna och att något ord för lögn inte finns i apachernas språk.

Efter ”Hondo” tog L’Amours författande fart, inte bara i framgång bland läsarna, utan också i kvantitet. Han skrev över hundra verk under sitt liv och kunde författa upp emot fyra romaner per år. Intressant nog återupprepar de efter ”Hondo” i princip samma historia om och om igen, men några av dem är värda att titta närmare på.

”The Daybreakers” publicerades 1960 är den första av sjutton romaner om den walesiska nybyggarsläkten Sackett. Utan kronologisk ordning berättade L’Amour om de olika medlemmarna i Sackett och skildrar genom deras ögon fyra sekler av nordamerikansk historia, ett tämligen ambitiöst projekt han aldrig helt hann fullborda. Personer med efternamnet Sackett dyker också upp i L’Amours andra romaner och på så vis knyter han samman sitt litterära universum. Familjen Sackett var även huvudpersonerna i Robert Tottens fina mini-tv-serie ”The Sacketts” (1979) med Sam Elliot, Tom Selleck och Glenn Ford i huvudrollerna.

Två år senare skrev L’Amour ”Shalako” som också var namnet på den västernstad han nostalgiskt planerade att bygga upp, men aldrig kunde finansiera. Romanen utspelar sig New Mexico 1880 där den tidigare kavalleriofficeren Shalako på eget bevåg försöker hålla nybyggare och nyfikna borta från apachernas territorium i syfte att undvika ett krig. Samtidigt leder giriga män mot betalning in rika amerikaner och européer på jaktresor in i indianland vilket förstås leder till en katastrof.

”Shalako” filmatiserades 1968 av den kanadensiskfödde filmskaparen Edward Dmytryk, mest känd för sin Oscarsnominerade kriminalfilm ”Hämnden är rättvis” (1947). Det var en europeisk produktion som spelades in i södra Spanien med superstjärnorna Sean Connery och Birgitte Bardot i huvudrollerna. Först skulle inspelningen ägt rum i Mexiko med riktiga apacher som statister, men Dmytryk insåg att de var alldeles för rundlagda för att spela de spänstigt heroiska vildar han sökte, därför rekryterades ett gäng romer i stället. Även om ”Shalako” fick ljumma omdömen av kritikerna blev den en av årets mest sedda på bio och i efterhand betraktas som en milstolpe i västernfilmens historia.

En personlig favorit är den enkelt vackert skrivna ”Conagher” (1969). Romanen handlar om nybyggarfamiljen Teale som slagit sig ner i indianernas territorium för att bli boskapsuppfödare. När fadern Jacob förolyckas i en ridolycka bestämmer sig hustrun Evie för att göra om den lilla ranchen till en dilligensstation i stället. Dilligenskuskarna varnar henne inte bara för indianerna utan också en våldsam revolverman kallad Conagher som stryker omkring i trakten. En dag angriper indianerna plötsligt gården och Evie och barnen Laben och Ruthie tvingas själva greppa gevären och försvara sig i en blodig eldstrid…

Likt ”Hondo” handlar ”Conagher” om hur den självständiga och ensamstående kvinnan försöker överleva med sina barn i det brutala indianterritoriet och om kärleken till den mörke revolvermannen, som visar sig vara något annat än hon först anar. Den amerikanske filmskaparen Reynaldo Villabo gjorde en enormt fin filmatisering av ”Conagher” 1991 och blandar L’Amours nostalgiska romantik med sin egen kännetecknande mörka realism på ett spännande vis. I rollen som Conagher ser vi en fullkomligt briljerande Sam Elliott, som också nominerades till en Golden Globe för rollen, och han spelar mot ingen mindre än sin hustru, den flerfaldigt prisade Katherine Ross i rollen som Evie.

L’Amour är en av de bäst säljande amerikanska författarna någonsin, hans romaner uppskattas ha sålt i över 320 miljoner exemplar och har översatts till 30 språk. Han betraktas däremot inte bland de främsta, L’Amours styrka ligger i hur levande och framåtdrivande hans historier är, men det upprepade romantiska tema om hur berättelsernas hjältar och hjältinnor besegrar skurkarna och gifter sig på slutet har uppfattats vara platt och banalt.

Samtidigt är det svårt att bortse från vilket oerhört kulturellt och ideologiskt inflytande L’Amour haft över hur amerikanerna uppfattar sin historia och sig själva. Inte bara har hans romaner lästs som få andra, han har dessutom varit i en ständig växelverkan med Hollywood och på så vis format bilden av vilda västern.

Under det romantiska skimret i L’Amours berättelser ruvar något mycket mörkare. I själva verket är nostalgin bara en fernissa över en tämligen kras och brutal socialdarwinistisk uppfattning om samhällets utveckling och kulturers uppgång och fall. I L’Amours värld gäller den starkes lag, alla, inklusive kvinnor och barn, hävdar sin rätt att leva genom våldshandlingar och mod. Den som har styrkan och överlever har också rätten på sin sida och gör världen till en bättre plats, förlorarna måste ge vika och försvinna. Det gäller också i relationen mellan indianerna och de vita, hur heroiska apacher och siouxer än framstår måste de utplånas och deras kulturer dö, sådan är den oundvikliga utvecklingen när det exceptionella Amerika tar form. Här finner vi mycket litet av den mer idealiserade aristokratiska liberalism som präglar Wisters och Greys romaner, kanske beror det på det faktum att L’Amour faktiskt bott och arbetat i de trakter han skildrade och lärde känna de människor som överlevde vilda västerns vilda dagar, en mer realistisk förståelse för vad som faktiskt krävdes av verklighetens cowboys och nybyggare och vilka som segrade och tämde detta våldsamma och laglösa land.

L’Amours litteratur är högst politisk och han var den förste författaren någonsin att tilldelas Kongressens guldmedalj 1982, en utmärkelse tillägnad dem som främjat USA:s säkerhet, välstånd och nationella intressen. Två år senare fick han också Presidentens frihetsmedalj av Ronald Reagan, själv ranchägare och gammal västernskådespelare, som hade honom som sin favoritförfattare. I L’Amours romaner genljöd Reagans frihetliga konservatism, den driftige entreprenören och den fria familjen som samhällets livsnerv, det våldsamma och konfrontativa spridandet av amerikansk livsstil och demokratiska värderingar som en befrielse av världen och den hjältemodige revolvermannen beredd att döda och dö för friheten och rättvisan. Eller som det uttrycks i ”Conagher”:

”Your a hard man, Conagher!”

“Well, It’s a hard country, kid…”

Läs de andra delarna:

Den siste mohikanen – James Fenimore Coopers myt om frihetens rike

Winnetou och Old Shatterhand – Karl Mays germanska myt om Amerika

The Virginian – Owen Wisters aristokratiske cowboy

Purpurviddernas ryttare – Zane Grey skapade den amerikanska individualismens myter