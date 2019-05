Kilas schackfyra redo att ta hem segern i riksfinalen: ”Vi är alla vinnarskallar”

Anmäl text- och faktafel

Det ligger spänning och förväntan i luften när SA träffar klass fyra på Kila skola mitt under en mattelektion. Under nästan hela läsåret har eleverna haft siktet inställt på att bli landets bästa fjärdeklassare i schack, och nu är målet nära. Under tiden januari-april har de tagit hem segern i både kommunfinalen och regionfinalen och nu väntar Schackfyrans riksfinal i Västerås på lördag.

– Klassen har tränat schack i en timme och 20 minuter på elevens val varje måndag ända sedan i höstas. Vid riksfinalen kommer 2 500 elever och lika många ledare och funktionärer att vara på plats i ABB Arena Syd i Västerås. Föräldrar och syskon kommer också att vara där för att heja på oss under tävlingen, berättar elevassistent Karin Andersson som även är schackansvarig.

Flera av eleverna hade aldrig tidigare spelat schack när mentorn Harriet Winroth-Erlandsson ställde frågan om klassen ville ställa upp och tävla i Schackfyran. En av dem som dock redan visste hur man gör en motståndare schack matt var elvaåriga Nora Andersson.

– Jag har spelat schack sedan jag var fem år gammal, förklarar hon.

Schackintresset har uppenbarligen gått i arv. För när schackträningarna hållits på Kila skola är det Noras Anderssons egen morfar, Micke Wallin från Sala schackklubb, som tillsammans med Karin Andersson lärt ut grunderna, smarta drag och vinnande strategier. När nu riksfinalen står för dörren är elevernas självförtroende därför på topp. Men att avslöja några knep hur de ska få motståndarklasserna på fall tänker eleverna inte göra.

– Men strategin är förstås att vinna, säger eleven Erik Nordqvist.

Att all träning gjort susen är det inte någon tvekan om och klassen, som både har fina schacktröjor och peppande hejaramsor med sig till Västerås på lördag, tror att en seger är fullt möjlig.

– Vi är ju 100 procent bättre på schack nu än vad vi var från början. Och vi har ju vunnit alla matcher hittills. Men det är viktigaste i riksfinalen är att vi kommer på en bättre placering än 14:e plats. Då slår vi Kilas femmor som var med i schackfyrans riksfinal förra året, säger Minella Kvist.

Leon Olivares påpekar i sin tur att han tycker det ska bli kul att delta i riksfinalen oavsett hur det går. Men drömmen är förstås en riktigt härlig seger.

– Vi är alla vinnarskallar i vår klass och vinner vi kommer klassen att springa ett segervarv i arenan, det lovar jag, säger han glatt!