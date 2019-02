Pälsvård och promenad på röda mattan för hundra gästande hundar

Anmäl text- och faktafel

Det bjäffs lite här och där, men med tanke på att det är ett femtiotal hundar i lokalen är det förvånansvärt lugnt. På röda mattan är det shih tsu-hanarnas tur att visa upp sig, och med hårborstar i högsta hugg förbereder respektive matte sin hund för en uppvisning på röda mattan.

– Nu ska domaren se på rörelserna, småviskar Inger Ekström när följet börjar röra sig motsols.

Hur det bör se ut kan man fråga sig. Inger har svar - fria rörelser, bra påskjut bak.

– Och svansen ska se ut som ett handtag på en tekanna, säger hon och pekar på de vackra hundarna som alla ser likadana ut för ett otränat öga.

Men så lämnar domaren över en rosett till en av hundförarna, som ser märkbart tagen ut.

– Åh, nu blev en hund svensk champion, säger Ingers sambo Sverre Lindqvist exalterat och berättar att Gabå's In case you wonder just fick sitt sista av tre certifikat.

– Jag är så lycklig, vi har kämpat för det här, säger en tårögd Christina Friberg från småländska Ryssby, som med dottern Patricia deltar med sju hundar denna helg.

Men vill alla hundar göra det här?

– Nej, det finns vissa som inte gillar att ställas ut. De har svansen nedsänkt och är inte lika glada som de här, säger norska Anita Belsnes vars Miriam precis utsetts till Bästa valp.

– Jag har en hemma som hellre vill ligga i husses knä och äta ostbågar, säger Linnea Berg leende samtidigt som hon sätter upp luggen på sin hund Maggie.

Linnea från Köping köpte sin första shih tsu 2012, och började ställa ut 2015. Nu åker hon land och rike runt på utställningar.

– Det bästa är att umgås med sin favoritras och människor man gillar. Om några år hoppas jag att hon får valpar, säger hon och fixar det sista på Maggie innan det är dags för tikarnas parad på röda mattan.

För Inger och Sverre är det slut med både utställning och uppfödning som de hade tidigare. Nu är de bara med och arrangerar utställningar, som den i Folkets park som lockat ett hundratal och deras ägare från när och fjärran.

– Vi var med tidigt i klubbens 50-åriga historia, säger Inger och förklarar att trots att de inte längre ställer ut uppskattar de att träffa de människor – och även hundar – de lärt känna under åren.

Fler bilder från utställningen: