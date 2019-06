Salapolisen tog unga sommarlovsfirare på bar gärning vid blöt skolavslutning

Anmäl text- och faktafel

– Det var väldigt mycket fylla under torsdagskvällen sett till den dåliga väderleken. Många ungdomar var ute och det festades på flera platser i Sala, bland annat vid brottet uppe vid Strå, säger Salapolisens inre befäl, Terese Heidenborg.

Under kvällen träffade polisen, som satt in förstärkning under skolavslutningskvällen, på ett 15-tal ungdomar som olagligt drack alkohol.

– Polisen hällde ut alkoholen för de ungdomar som drack. I många fall informerade polisen bara om att det är förbjudet att dricka alkohol. Men i vissa fall blev det även samtal hem till föräldrarna som då fick hämta sina barn, säger Terese Heidenborg.

Hon påpekar att de allra flesta av ungdomarna var trevliga mot polisen även om de inte tyckte att det var särskilt kul när innehållet i flaskan hälldes ut på backen.