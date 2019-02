Skolnämnden har fattat beslut - så mycket ska verksamheterna spara

Anmäl text- och faktafel

Skolan behöver spara in 25 miljoner kronor. Tidigare har ett förslag presenterats på vilka konsekvenser besparingarna kan få.

Det blev ett långt sammanträde under tisdagen. Strax efter 18.00 kom beskedet om vilka ramar som ska gälla. Förslaget om att spara in tre miljoner kronor på Kulturskolan klubbades igenom. Utöver det ska det också sparas in närmare sex miljoner kronor på förskolan och tre miljoner kronor på gymnasieverksamheten.

Enligt den konsekvensbeskrivning som gjorts blir några av de mest påtagliga följderna att flera ämnen på Kulturskolan läggs ned, den öppna förskolan avvecklas i sin nuvarande form, och kostnaderna för personalens fria måltider ska ses över.

Interna kommunala kostnader, exempelvis höjda kostpriser och ökade hyror för Åkraskolan som flyttats till moduler, förväntas bäras av andra kommunala enheter. Om det inte skulle vara möjligt diskuterades även andra alternativ. Det handlar om nedläggning av hela Kulturskolan, större besparingar på pedagogiska måltider, minskad lärartäthet i årskurs 4-9, alternativt att skolor läggs ner.

Besparingarna har lett till en stor oro bland kommunens föräldrar. Förslaget att spara in tre miljoner kronor på Kulturskolan väckte debatt, med flera insändare och flera nya initiativ från föräldrar i Sala. Frustrationen och oron har varit stor bland Kulturskolans personal och ända in i det sista ville initiativen "Rädda Salas skolbarn" och "Kulturskolans vänner" se en annan lösning.

Se nedan: så mycket ska de olika verksamheterna spara