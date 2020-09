Sala stadshotell byggs om för ny verksamhet: ”Jag ser framför mig lite James Bond och Sean Connery”

Anmäl text- och faktafel

Det är ont om ändamålsenliga och moderna kontorslokaler med parkeringsplatser i nära anslutning inne i Sala centrum. Men det ska bli ändring på det.

Gruvtornet har precis inlett arbetet med att göra om Sala stadshotell till kontorslokaler.

– Tanken har funnits länge eftersom vi vet om att Sala saknar en sådan här anläggning och den åsikten delar vi med Salas näringslivskontor. Salas näringsliv behöver vårdas för att kunna växa. Ett bekvämt ”Sala Business Center” där man kan hyra kontor, ha co-working-platser, träffa andra företagare, utbyta idéer och skapa givande nätverk – samtidigt som man har goda faciliteter som till exempel parkeringar och busshållplats utanför dörren, hela centrums utbud av restauranger och butiker, gym, relax samt enkelt och smidigt kunna möta kollegor och kunder och avnjuta luncher, fika och after-work på restaurangen i samma hus, säger Gruvtornets Marcus Andersson.

Byggnaden har börjat tömmas på gammal inredning och en del rivningsarbete har också kommit igång.

Lokalerna på de tre planen, som har haft 57 hotellrum ska nu omvandlas till bland annat cirka 45 kontorsrum och 6 sammanträdesrum – varav 3 är gemensamma för kontorshotellet. Varje våning kommer också få två pentrykök och lunchrum.

Det finns plats för tre större kontorsavdelningar och resten blir kontorshotell med gemensamma grupprum, wc och pentryn.

Gruvtornet har flera hyresgäster klara. Ett företag kommer hyra halva övervåningen och ett annat halva mellanvåningen. På bottenvåningen pågår diskussioner med en tänkt hyresgäst som är intresserad av att hyra en tredjedel av ytan och resterande blir kontorsrum för flera hyresgäster.

I entrén skapas en lounge med sittplatser. I källarvåningen ska det befintliga gymmet fräschas upp och det kommer också att finnas en relaxavdelning för hyresgästerna.

– Tanken är att skapa moderna kontorslokaler i fusion med den design som var populär i slutet av 1960-talet, säger Marcus Andersson.

Gruvtornet har anlitat Archus som arkitekt, de ligger bland annat bakom utformningen av Steam Hotell i Västerås.

– Vi ville arbeta med en arkitektbyrå som finns nära Sala och inte har storstadsmanér, vilket jag är något allergisk emot, och de kan även visa upp fina interiörprojekt, säger Marcus Andersson om valet av Archus.

– Interiörmässigt vill vi lyfta fram byggnadens kvaliteter och vi kommer att arbeta med både hårda och mjuka material. Sedan sneglar vi som sagt på tidsepoken från när huset uppfördes i slutet av 1960-talet. Jag ser framför mig lite James Bond och Sean Connery.

Även de som bara ser huset utifrån kommer så småningom att se förändringar.

– Ja, det blir ny fasadbelysning, nya skyltar, eventuellt att vi gör några fönster på gaveln större, dessutom ska vi titta på lite mer grönt i form av buskar och träd på parkeringen men även göra parkeringen mer rationell så att vi får plats med fler p-platser till kontorens medarbetare och besökare.

Flera hyresgäster är alltså redan klara, har intresset att hyra varit stort?

– Vi har inte gått ut med våra idéer och ändå börjar vi närma oss 50 procent uthyrt så här tidigt i projektet, det vill säga det är hyresgästerna som kontaktat oss för att de hört ryktas om kontorsidéer i stadshotellet. Det ser jag som en mycket positiv start. Det är två större företag samt flera mindre ensamföretagare. Tanken är att gå ut inom kort på nätet med information om projektet så vi kan nå ut med mer information till de som kan tänkas vara intresserade.

Det nya kontorshotellet är planerat att vara inflyttningsklart för alla hyresgäster till den 1 september 2021.

Tankar finns på att utveckla kvarteret ytterligare. SA har tidigare berättat om att det pågår ett detaljplanearbete för kvarteret Gillet.

Hur går det med detaljplanen för Gillet, finns det fortfarande planer på bostäder och affärslokaler i kvarteret?

– Där känner jag mig lite frustrerad. Jag lämnade in min ansökan om planändring till Sala kommun sommaren 2017 – det är över tre år sedan. Min ambition är att vi ska ro den i land under nästa år men det är bökigt med kommunens olika avdelningar som ska tycka till och krav på utredningar som bara växer och växer i tid och kostnader. Arbetets senfärdighet är ju också en bidragande del till att vi nu går före med kontoren. Bostäder och vård är något som skulle kunna komma i ett senare skede via antingen utbyggnader på parkeringsplatsen, över trädgården eller att befintliga byggnader byggs på med ytterligare våningsplan.