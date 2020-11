Salaförfattaren Steven – doldisen som konkurrerar med Obama

Anmäl text- och faktafel

Steven Savile beskriver sig själv som "den killen" som sätter sig på ett café för att skriva böcker. Kanske har du sett honom på ett av Salas alla fik? För trots sitt gedigna cv är det inte särskilt många i Sala som vet vem Steven är.

– Jag är Salas mest kända författare som ingen känner till, säger han skämtsamt.

Nyligen låg hans ljudbok ”One Man's War" på tredje plats över Amazons bäst säljande ljudböcker i USA. Det innebär att han låg strax efter Barack Obamas senaste bok "A Promised Land" och Hollywood-skådespelaren Matthew McConaugheys "Greenlights".

Ursprungligen från Newcastle, England, kom han till Sverige 1997. Från början var det tänkt som en liten semester för att komma över ett uppbrott med sin dåvarande partner.

– Men det slutade med att jag inte åkte hem. Jag ringde min mamma och sa att jag inte skulle vara med på planet som precis lyfte. Sen var jag tvungen att hitta ett jobb, berättar Steven Savile.

I Stockholm jobbade han bland annat som engelsklärare ett tag, men sedan 15 år tillbaka lever han på sitt författande.

Han började skriva i tidig ålder. I slutet av 90-talet, strax innan han flyttade till Sverige, fick han ett hemlighetsfullt erbjudande från sina kontakter om att skriva en bok som var kopplad till en film. Vilken film det var fick han inte veta förrän han skrivit på kontraktet.

– Jag frågade om de trodde att det var något jag ville göra. "Ja, det vill du". Det här var en barnboksvariant av "Star Wars – Jedins återkomst". Så tekniskt sett var min första publicerade bok "Jedins återkomst", det är nördigt coolt, säger han med ett skratt.

– Så jag använde de pengarna för att emigrera till Sverige. "Star Wars" betalade för min flytt.

"Star Wars" är inte det enda populärkulturella fenomenet han skrivit om. Steven beskriver sig själv som en stor nörd, och genom åren har han skrivit böcker om populära tv-serier som "Doctor Who" och "Stargate". Han har också skrivit böcker kopplade till figurspelet "Warhammer" och stora datorspel som "Stellaris". Inom just spel är hans kanske största merit att han bidrog med sitt skrivande till det svenskutvecklade "Battlefield 3".

– Jag växte upp i en tid när skilsmässa var något konstigt. När mina föräldrar skiljde sig flyttade de bokstavligt talat till varsin ände av landet. Det var mycket resande tvärs över landet, alldeles ensam. Biblioteket blev en bra plats för mig. Fantasyböckerna blev något jag älskade, ett sätt att fly, berättar han.

Jag är nog en sådan författare att om du gillar mig, då älskar du mig. Om du inte gillar mig, då hatar du mig. Det är helt okej, man vill väcka starka känslor.

Med en pandemi i full fart har han fått tänka om i sitt arbetssätt. Vanligtvis går det att hitta Steven ute på något café med sin dator. Nu har han fått begränsa sin arbetstid ute.

– I grund och botten är det världens mest ensamma jobb. Om jag inte lämnar huset träffar jag bara min fru och min hund. Så jag går ut, snackar lite fotboll med de som jobbar här, och sen jobbar jag.

När han skriver har han oftast hörlurarna på och musik i öronen.

– Den bästa gåvan jag fick av mina dåliga vanor i skolan, det var att kunna jobba med musik på, säger han.

Han lyssnar mycket på indie rock, men också gamla 80-talshjältar som nu gör nya versioner av både sina egna och andras låtar, exempelvis Nik Kershaw, Howard Jones och Rick Astley.

– Vissa av dem från 80-talet var otroligt duktiga musiker, men det försvann lite bland alla synthar och grejer. Nu, som 60-åringar, spelar de in enklare, mer intima versioner av de låtarna. Jag såg en video på Rick Astley häromdagen, med en akustisk gitarr, när han sjöng Foo Fighters "Everlong".

– Jag tänkte "wow, han är en musiker". Jag minns honom bara som killen i den där hemska rocken, säger han och refererar till musikvideon till Rick Astleys stora hit "Never Gonna Give You Up".

Inspirationen till skrivandet kommer från olika håll. Ibland kan det handla om en intressant situation som fångar Stevens uppmärksamhet.

– När jag först kom hit satt jag på ett fik. Det satt en kvinna längre bort, och hon tog fram ett sånt där gult Kodak-kuvert med foton i. En hemlös man kommer in, sätter sig framför henne, tar kuvertet, kollar igenom bilderna, tar en av bilderna och går därifrån utan att yppa ett ord.

– Jag var den enda som såg det och tyckte att det var jättekonstigt. Jag tänkte att det måste finnas en berättelse där. Jag vet inte vad det är, men det finns någonting. Så det sparade jag undan i huvudet, och tänkte att jag vid något tillfälle kommer på en idé som passar med det. Och det gjorde jag, det blev en bok, berättar han.

Han säger själv att han har svårt att beskriva sitt sätt att skriva, då det beror på vad han skriver för någonting.

– Det är en lurig fråga. Är det "Stargate" måste det vara som "Stargate", är det "Doctor Who" måste det vara som "Doctor Who". Karaktärerna måste vara som de är.

– "Glass Town" är mer min stil. Jag skulle inte säga att den är slö, för det händer mycket direkt, men den är inte pulshöjande action i "James Bond"-stil, den är mer tankfull och försöker få dig att lösa ett pussel.

Enligt Stevens definition ska en bra bok inte avslöja för mycket för tidigt, utan ska fortsätta att väcka frågeställningar som får dig att vilja läsa vidare.

– Vi läser för att lära oss. För att upptäcka. Varje gång vi upptäcker någonting blir vi lite mindre intresserade av att läsa vidare. När vi läser "Salem's Lot" (Stephen King, reds. anm.) till exempel. Huvudkaraktären Ben kommer till stan. Vi vet att han är därifrån och har någon relation till det gamla huset, men vi vet inte vad. Vi vet att något konstigt händer i stan, men inte vad. Vem har flyttat in i huset? Vi vet inte. Man ställer frågor, men ger inte bort svaret. Du kommer till slutet på sidan, och i stället för ett svar får du ytterligare en fråga. Då läser du vidare, berättar han.

– En riktigt bra författare avslöjar inte någonting förrän ungefär 60 procent in i boken.

Bland sina egna böcker framhäver han "Parallel Lines", "Coldfall Wood" och "Glass Town". Hans stora hit var boken "Silver".

– Jag är nog en sådan författare att om du gillar mig, då älskar du mig. Om du inte gillar mig, då hatar du mig. Det är helt okej, man vill väcka starka känslor.

Du går till gymmet för att träna, ju mer du tränar desto lättare blir det. Du får större muskler, du kan bänkpressa mer. Din fantasi är likadan.

Just nu spelas det in en ljudbok till "Parallel Lines" som ska släppas tidigt nästa år, och det är inte vem som helst som läser in den.

– Något jag är riktigt glad över, och här får du något exklusivt, är att Michael Chiklis (som spelade Vic Mackey i tv-serien "The Shield", reds. anm.) just nu håller på att spela in ljudboken till det här. Det är coolt.

Fick han önska fritt skulle Wil Wheaton, som spelade Wesley Crusher i "Star Trek: The Next Generation", eller Zachary Levi, som hade huvudrollen i serien "Chuck", läsa in hans böcker i framtiden.

En av de tidigaste läxorna Steven Savile fick lära sig som författare var att "idéer är billiga".

– Du går till gymmet för att träna, ju mer du tränar desto lättare blir det. Du får större muskler, du kan bänkpressa mer. Din fantasi är likadan. Ju mer du använder den desto starkare blir den, och desto fler idéer får du.

– Jag har gjort det här så länge nu att jag antagligen skulle kunna komma på fem idéer till fem nya böcker inom tio minuter, som en utmaning. Antagligen skulle alla fem gå att trycka. Det är inte idén som gör den tryckbar, det är hur du skriver den.

Han återvänder till Stephen King som exempel.

– En mamma och hennes son är fast i en bil, och en hund får rabies. Det är ingen jättespännande idé, men "Cujo" är en fantastisk bok.

I samband med flytten till Sverige fick han göra sig av med mängder av böckerna han ägde en gång i tiden. I dag har han en ensam bokhylla i sitt hem.

– Jag har kurerat en enda bokhylla nu, med böcker jag verkligen älskar. Det är några förstautgåvor som varit svåra och dyra att få tag på. Det är böckerna jag bryr mig om.

Bland favoriterna finns David Gemmells "Belägringen", Jonathan Carrolls "Skrattets rike" och boken som han själv säger att han älskat mest och längst, nämligen "Weaveworld" ("Den blodbestänkta väven" på svenska) av Clive Barker.

– Jag läste den när jag var 18, och den var så otroligt fantasirik. Det var inte likt någonting annat jag läst. Jag läste den igen när jag var 45, och då var den så filosofisk, intelligent, och vackert skriven. Det är en bok som jag fått uppleva två gånger vid olika tillfällen i livet, och tyckt att den var briljant.

Som författare har han stor frihet över sitt arbete, men den friheten betyder inte att Steven ligger på latsidan.

– Disciplin är viktigt. Jag har satt ett mål för mig själv. Jag ska skriva 800 ord varje dag. Det är inte mycket, det kan jag göra på ungefär en halvtimme. Men jag måste göra det, varje dag. Gör jag det, då har jag en bok på ungefär 14 veckor. En halvtimme om dagen. På ett år har jag drygt tre böcker.

– Men jag är inte lat, så jag jobbar inte bara en halvtimme om dagen.

Om man inte läst någon av dina böcker, var börjar man då?

– Det beror på vad du gillar. Gillar du thrillers börjar du med "Silver", gillar du brott och straff börjar du med "Parallel Lines", gillar du fantasy börjar du med "Glass Town". Science-fiction? Då skulle jag nog säga "One Man's War".