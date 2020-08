Salas folkmängd minskade mest i Västmanland

Anmäl text- och faktafel

Fem av tio kommuner i Västmanland minskade sin folkmängd det första halvåret 2020. Sala och Fagersta minskade mest – båda med 49 personer.

Det föddes 98 personer i Sala kommun under det första halvåret i år, det kan jämföras med 100 under samma period i fjol.

165 personer avled i kommunen under årets sex första månader, i fjol avled 153 personer under samma period.

Antal personer som flyttade in till Sala kommun under första halvåret i år var 519 personer, vilket kan jämföras med 497 personer under första halvåret 2019.

505 personer flyttade ut från Sala under perioden januari-juni i år – samma period i fjol var det 410 utflyttade.

Det kan också nämnas att grannkommunen Heby ökade sin folkmängd första halvåret i år med 36 personer till 14 083.

En annan grannkommun, Avesta, minskade med 65 personer och var den 30 juni 23 113 invånare.

Folkmängden i Västmanland den 30/6 2020:

► Arboga 14 070 (‑17 första halvåret 2020)

► Fagersta 13 342 (‑49)

► Hallstahammar 16 393 (47)

► Kungsör 8 729 (54)

► Köping 26 239 (25)

► Norberg 5 694 (4)

► Sala 22 845 (‑49)

► Skinnskatteberg 4 367 (‑26)

► Surahammar 10 096 (‑10)

► Västerås 155 074 (1 025)