Salas okända höjdare – ett jättetorn mitt ute i skogen

Nisse Mattsson som har gett namnet till tornet var intresserad av radiotelegrafi samt radio- och tv-reparationer. Han blev känd på bygden för sin förmåga att kunna reparera radio- och tv-apparater som andra personer och firmor hade misslyckats med. För att kunna nå ut längre med sina radiosändningar kom Nisse Mattson på att han skulle bygga ett radiotorn som sträckte sig rejält mycket högre än hans hus som han sände från då. 1980 påbörjade därför Nisse och ett tiotal av hans vänner arbetet med det som skulle komma att kallas för Nisse Mattsons torn. Året därpå stod det 20 meter höga tornet färdigt.

–Det var ju såklart främst tänkt som ett radiotorn men när de ändå höll på tänkte de att man kan göra det till ett utkikstorn också så kan det vara till nytta för allmänheten, säger Stig Martinsson som är projektledare för Svartådalens bygdeutveckling.

Nisse Mattsson gick bort 1998 men tornet står kvar än idag och är tillgängligt för allmänheten, om man lyckas hitta dit. Föreningen Svartådalens bygdeutveckling håller för närvarande på med en upprustning av vandringsleden runt Svartådalen där tornet är en av höjdpunkterna, men som hittills bara lockar ett par hundra besökare varje år. Mycket på grund av det lite svåråtkomliga läget inne i skogen.

– Många har hört om tornet och nu kan vi göra det lättare för folk att hitta hit. En bit bort på leden finns det också ett vindskydd med grillplats och en källa därifrån man kan dricka vattnet, säger Stig Martinsson.

För den höjdrädda eller kanske bara lite sunt förnuftiga människan som ändå är nyfiken på tornet kan jag meddela att undertecknad har provat att bestiga det och det är, så här 40 år senare, en väldigt stabil byggnad som går alldeles utmärkt att ta sig upp i. Konstruktionen består av stål och trä, de första våningarna tar man sig till via en vanlig trappa, en bit upp, i takt med att tornet smalnar av, byts trappan ut mot en stege som står i lite lutning. Den sista biten upp till toppen är det lodrät stigning via stege som gäller. När man väl har kommit upp och hunnit ta några djupa andetag kan man ägna sig åt att njuta av utsikten och fascineras över hur man har kunnat bygga ett sånt här torn en bra bit in i skogen.

– Det är verkligen en solid konstruktion, det står förankrat i berget och står väldigt stadigt. I framtiden kommer man såklart att behöva se över framförallt hur bra brädorna är men för närvarande är det helt friskt trä i tornet, säger Stig Martinsson.