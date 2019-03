Elfel i Stockholm orsakar strulig morgon för tågresenärer

Anmäl text- och faktafel

På grund av att en nedriven kontaktledning har orsakat elfel i vagnhallarna i Solna i Stockholm var det svår att få ut tågen i trafik på tisdagsmorgonen.

Det kommer att leda till förseningar och inställda avgångar på både fjärr- och regionaltåg från Stockholm Central under dagen, meddelar Trafikverket. Det påverkar trafiken på sträckorna Stockholm C–Malmö, Köpenhamn, Stockholm C–Hallsberg-Göteborg, Karlstad, Oslo, Stockholm central och Eskilstuna-Arboga, Hallsberg.

Reparatörer kallades ut till platsen vid 02-tiden på natten men på morgonen saknades ännu prognos på när trafiken kan återupptas i full kapacitet igen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas: Stockholm Central, Nyköping C, Norrköping C, Göteborg C, Örebro C, Katrineholm C, Nässjö C, Uppsala Central, Sala, Eskilstuna Central, Arboga, Malmö C, Västerås C.

