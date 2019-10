Sjukvården jobbar febrilt inför nästa vecka: ”Läget är fortfarande allvarligt”

Anmäl text- och faktafel

Bristen på sjukvårdsmaterial är fortfarande stor, uppger Regionen i ett pressmeddelande, men planeringspersonal är igång under både lördag och söndag för att prioritera och slussa den sjukvårdsmaterial som trots allt finns vidare till de verksamheter som är i störst behov av förbrukningsvaror.

- Läget är fortfarande allvarligt. Men tack vare intensivt arbete med att försöka få fram beställningar från andra leverantörer, samt kraftfulla prioriteringar, gäller fortfarande beskedet att vi räknar med att klara den akuta verksamheten under helgen, säger biträdande sjukvårdsdirektör Liselott Sjöqvist.

Under lördagen kunde Region Västmanland på nytt konstatera att ”att leveranserna från Apotekstjänst inte på långa vägar motsvarar det som beställts”.

- Vår logistikavdelning jobbar i princip dygnet runt med att kontakta leverantörer, samordna transporter, samt se till att det sjukvårdsmaterial som trots allt finns blir fördelat så snabbt som möjligt enligt de prioriteringslistor vi upprättat. Vi har fantastiska medarbetare inom hela regionen som gör enorma insatser för att få allt att fungera så bra det bara går trots det tuffa läget, säger Liselott Sjöqvist.

Region Västmanland fattade redan tidigare under den gångna veckan beslutet att åtminstone 40 planerade operationer i Västerås och Köping kommer att ställas in under nästa vecka.