Slog sin flickvän blodig då hon berättade att hon var gravid

Bägge misshandelstillfällena ägde rum i mannens dåvarande bostad i Sala under hösten 2019. Vid det första slog mannen kvinnan ett flertal gånger med ett bälte. Slagen träffade hennes rygg, armar, ben och övrig kropp. Hon fick också knytnävsslag i ansiktet. Mannen hindrade brottsoffret från att så väl ringa polisen som att lämna lägenheten. Kvinnan hade efter misshandeln mycket ont, svårt att gå och sökte sjukhusvård. I samband med detta fick hon vetskap om att hon var gravid och valde därför att inte anmäla misshandeln.

Ett flertal gånger under den kommande veckan ringde mannen och bad om förlåtelse. Han sa att han gjorde det han gjorde på grund av att han var full.

Men omkring två veckor senare misshandlade han på nytt. Också den misshandeln ägde rum i mannens lägenhet i Sala. Då den nu dömde fick beskedet om graviditeten blev han rasande.

Han började med att ta sin dåvarande flickväns mobiltelefon och kasta in den i väggen så att den gick sönder. Därefter slog han henne i ansiktet med både öppen och knuten hand så att hon började blöda rikligt från näsan. Då kvinnan gick in i badrummet för att tvätta av sig blodet följde mannen efter henne och fortsatte misshandeln. Han tog bland annat struptag på brottsoffret. Under misshandeln höll han handen för hennes mun så att hon inte skulle skrika.

Den här gången sökte brottsoffret så fort hon hade möjlighet upp polisen och anmälde misshandeln. Också denna gång behövde kvinnan sjukhusvård.

När mannen greps blev han förvånad och trodde att de förväxlat honom med någon annan.

Han nekar till bägge åtalspunkterna och har hävdat en helt annan förklaring till de blodspår som uppstod vid det andra misshandelstillfället och har påträffats i hans lägenhet. Mannen påstår att kvinnan plötsligt började blöda näsblod medan de åt middag, dansade, pratade, skrattade och hade roligt.

Men Västmanlands tingsrätt anser att hans berättelse om hur det kom sig att kvinnan började blöda saknar all trovärdighet och därför kan lämnas helt utan avseende.

Vidare anser tingsrätten att kvinnan lämnat en detaljerad och sammanhängande berättelse. Som stödbevisning har åklagaren åberopat vittnens berättelser och den medicinska utredningen i form av fotografier, rättsintyg och journalanteckningar från sjukhuset.

Västmanlands tingsrätt har dessutom kommit fram till att mannen ska betala skadestånd på 39 740 kronor till den före detta flickvännen.