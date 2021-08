Snöpligt slut för unik gruvdykning – gav ändå svar: ”Nu vet vi”

Anmäl text- och faktafel

Dykningen i Sala silvergruva aspirerade på att vara den djupaste i gruvans vattenfyllda historia, tyvärr tog den slut endast 30 meter under vattennivån som i sig är 155 meter under ytan. Gruvans historiker och verksamhetsutvecklare Niklas Ulfvebrand var en av dem som satt på helspänn under dykningen.

– Vi fick ett resultat i alla fall. Vi kom ner i schaktet, vi sänkte ner ROV:n, vi satt och kollade på skärmen och hjärtat slog i 150 kilometer i timmen, sen kommer vi ner 30 meter och där är det som ett stort plockepinn, säger han.

– Men där fanns det två gruvgångar som gick åt varsitt håll där vi tog oss in. I den ena var det likadant, det var som ett skrotupplag av stockar och dörrkarmar och grejer, så där kom vi inte in särskilt långt. Då vände vi och åkte in i den andra gruvgången. Där kom vi in ganska långt och kunde filma en del.

Resultatet var inte det man hade hoppats på, men Niklas Ulfvebrand tar ändå med sig en hel del positiva aspekter av dykningen.

– Det är klart att luften gick lite ur en när vi inte kunde ta oss längre ner men jag är historiker och det här var också ett resultat. Nu vet vi att vi inte kommer längre och det är skönt att veta, även om det hade varit riktigt roligt att ta sig ner till den beryktade botten. Men oavsett så var det magiskt att sitta där och "vara i gruvan", säger han.

Projektkoordinatorn Michael Konn hade fullt upp från och med att förarbetet drog igång fram tills att ROV:n var uppe på marknivå igen. Han lyfter särskilt fram samarbetet som gjorde projektet möjligt.

– Det som gick så otroligt bra var att vi lyckades göra en enormt stor etablering och vi fick det att fungera så bra. Även samarbetet med Sala Fallskyddsteknik som körde supporten uppifrån var jättebra, det var ett otroligt bra team överlag, säger han.

Han berättar också att sikten för ROV:n inte var särskilt bra vilket försvårade arbetet och gjorde att man inte riktigt vågade sig så långt in i gruvgångarna som man hade gjort vid god sikt.

Michael är också inne på att det till största del är förberedelser och att själva genomförandet är en liten del av helheten. När det är en ny plats för alla som är med måste man vara noga med förberedelserna och man vill inte tumma på säkerheten.

–Man måste ta i med hängslen och livremmar för att veta att vi kommer kunna genomföra det här säkert, säger han.