Sommarlovskänsla med familjehistoria vann månadens bild i juni

Lillasyster Freja och katten Per Olsson, en 16 veckor gammal Maine coon-katt, fick gå ut på sommarlov samtidigt. Nu utforskar de gärna den idylliska grönskan tillsammans. Mamma Anna Schönfeldt var inte sen att fånga ett extra mysigt ögonblick med kameran, vilket ledde till en vinst i månadens bild i juni.

– Är det sant? Gud vad roligt, utbrister hon när SA ringer upp och gratulerar.

Det visar sig att bilden har många trådar att nysta i. Äppelträdet som Freja och katten Per Olsson står under är dryga hundra år gammalt, och där under gifte sig Anna med sin man Torbjörn 2007. Efter 12 år i Möklinta har de i höstas tagit över gården i Visbäck efter barnens farfars far Per Olsson, som även fått ge namn till katten.

– Flytten gjorde att vi äntligen kunde skaffa två katter under våren. Per Olsson är den mer sociala av dem och leker gärna ute, nu när han äntligen blivit tillräckligt stor.

Sommarlovskänslan är påtaglig i den här bilden. Känner du igen dig från dina egna sommarlov?

– Nej, det är nog mer liknande min mans sommarlov som barnen får uppleva nu. Jag kommer ifrån ett villaområde i Sundsvall, och har inte alls haft samma slags somrar ute på landet. Med en kattallergisk mamma där jag själv inte alls kunnat leva nära djur, är det nu en dröm att få ge sina barn denna närhet till grönska, skog, hönshus och katter. Vi älskar djur, förhoppningsvis blir det även en hund snart.

Brukar du fota mycket?

– Ja, jag tar ganska mycket kort på djuren och barnen, även om de kanske börjar tröttna lite nu och de inte alltid vill ställa upp. Men Freja brukar ofta vilja vara med. Bäst blir det när jag kan fånga någonting i stunden, utan att det är planerat.

Anna vinner tre trisslotter samt en förstoring av vinnarbilden, sponsrad av Sala Foto.

