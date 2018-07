VIK-tränare vi minns - del 2: Flygis om sjuka VIK-minnet och det han ångrar mest: "Det var synd om Curre Lundmark. Han fick bara skit"

När Sporten ringer upp Göran "Flygis" Sjöberg och vill göra en intervju om hans tid som tränare i VIK skrattar han bara.

– Det vore bättre om du tog det som spelare!

På isen gjorde "Flygis" nämligen över 200 matcher för VIK under fem säsonger. Han var med och tog upp laget i Elitserien 1988. Men framför allt var han en supporterfavorit som gav allt på isen och hade vinnarskalle utöver det vanliga.

Till säsongen 1999-2000, åtta år efter att han lämnat VIK som spelare, var han tillbaka. Men nu i båset. Det var dåvarande klubbdirektören Curre Lundmark som värvade "Flygis" från AIK där han var assisterande för att hålla kvar klubben i elitserien.

– Men det var väl inget bra val kanske. Kan man tycka så här i efterhand, säger "Flygis".

Säsongen slutade nämligen med degradering. Men efter säsongen kom en ännu större smäll. I juni 2000 gick klubben i konkurs.

Visste du om förutsättningarna när du tog över VIK?

– Nej, inte att det var så illa. Och vi hade väl inget lag egentligen för att spela i elitserien. Förutsättningarna var väl inte de bästa.

Ångrar du dig så här i efterhand?

– Ja, det är väl så. Det är aldrig roligt att åka ur. "Curre" gjorde ett jäkla jobb och fick bara skit ändå. Det var synd om honom. Det fanns inga förutsättningar. Inga pengar och laget var inte det bästa. Det kan jag väl säga till mitt försvar.

Så du ser det inte som något misslyckande?

– Nej, det gör jag absolut inte. Det var en dröm man hade, att få träna Västerås. Eftersom jag hade haft en så bra tid där. Sen var det synd att det blev som det blev.

Efter tränarjobbet i VIK tog Göran "Flygis" Sjöberg en paus från hockeyn innan han bland annat tränade Brynäs J18-lag och HV71 innan han avrundade med två säsonger i division 1 och Falu IF.

Efter 2013 har han istället satsat på sin civila karriär som snickare. Men faktum är att han var nära en comeback i båset för bara nåt år sedan.

– Det var när Pelle (Pär Mårts) slutade. Då var det tal om att han skulle till Ryssland. Då ringde han och frågade om jag var intresserad att följa med, säger "Flygis".

Och det var du?

– Ja, jag sa ja direkt. Men sen blev det ingen för Pelle heller.

Men nu blir det ingen comeback?

– Nej, det känns väl inte riktigt så. Det finns ett överflöd av arbetslösa tränare. Så jag håller nog på med det här nu, säger han.

Men "Flygis" har inte släppt hockey helt.

– Jag tittar på all hockey på tv. Jag har alla kanaler. Sen blir det kanske fem-tio matcher per år man åker in och kollar Brynäs.

Hur mycket följer du VIK?

– Jag följer varje match i princip i telefonen. Sen är vi några som håller kontakten fortfarande. Mats Ytter och några andra. Vi ska ha en träff nu i sommar och fira 30 år. Det blir förhoppningsvis en 20-30 man som ska träffas i Sala. Det ska bli jäkligt roligt.

Vad gör du när du inte jobbar eller kollar hockey?

– På somrarna spelar jag en del golf. Sen har jag har byggt en egen kåk vid havet utanför Gävle. När man kommer hem dit så mår man jävligt bra, berättar han.

När Göran "Flygis" Sjöberg får frågan om sitt bästa hockey-minne väljer han föga förvånande ett från spelarkarriären.

– Det är sista avgörande mot Frölunda när vi gick upp 1988. Det var väl 9 000 på Rocklunda den dagen. Den upplevelsen var grym. Det går nog inte att toppa. Det skulle vara om man vunnit VM. Men att gå upp var något otroligt, berättar han.

Vad minns du mest från den kvällen?

– När vi kom ut från uppvärmningen var det fullt på Rocklunda-parkeringen och redan kö. Fem-sex timmar innan match! Det var helt sjukt. Hela den dagen var en speciell upplevelse.

Hur rankar du tiden i VIK som spelare?

– Det var klart bäst. Första året var ett misslyckande när vi inte gick upp. Då spelade vi 2-2 mot Modo i sista matchen. Hade vi vunnit den hade vi gått upp. Det var väl då vi skulle gå upp egentligen. Men så gjorde vi det året efteråt, avslutar han.

FAKTA Göran "Flygis" Sjöberg

Ålder: 58 år

Bor: Gävle

Familj: Fru och två vuxna barn. En född i Västerås.

Yrke: Snickare

Tränare VIK: Säsongen 1999-2000

Spelare VIK: 1988-1991

FAKTA VIK-tränare vi minns

I en artikel-serie i fem delar har Sporten sökt upp VIK-tränare som på ett eller annat sätt lämnat ett stort avtryck i Västerås. Vad har de för minnen från tiden i VIK och vad gör de idag?

