Starbucks kommer till Sala: ”Känns jätteroligt med den här storsatsningen”

Anmäl text- och faktafel

Butikspersonalen på OKQ8 på Gymnasiegatan i Sala förbereder sig som bäst för att den nuvarande kafédelen ska bli Starbuck on the go.

– På måndag börjar vi en ombyggnation, säger Pirjo Kaskikallio, säljchef på OKQ8 i Sala.

Bland annat ska de nuvarande kaffemaskinerna bytas ut mot två Starbucksmaskiner.

– Det kanske blir lite rörigt några dagar men kaffe ska kunderna ändå kunna få, säger Pirjo Kaskikallio

Starbucks on the go finns sedan flera år på Q8-stationerna i Danmark och där är det en stor framgång. Tidigare i höstas tecknade OKQ8 ett avtal med Selecta Sverige om kaffekonceptet Starbucks on the go, det innebär att mackkedjan får ensamrätt på konceptet inom drivmedelsbranschen.

Konceptet lanserades först på sju stationer i framförallt Stockholm. Nu sprids konceptet ut i landet och i början på nästa år finns det på omkring 130 stationer i Sverige.

I nästa vecka är det alltså dags för Sala att få Starbucks on the go.

– Det känns jätteroligt med den här storsatsningen, säger Pirjo Kaskikallio.

Hon har redan gått en halvdags utbildning inför Starbuckslanseringen.

– Personalen får en tre timmar lång utbildning på plats här torsdag den 12 december. Sedan kör vi igång på fredagen.

Premiären blir alltså på luciadagen och då kommer besökarna kunna välja bland 131 olika dryckesalternativ från Starbucks on the go.

– Vi kommer dessutom ha vanligt bryggkaffe också, det har vi inte haft tidigare, säger Pirjo Kaskikallio.

OKQ8:s kaffe har tidigare utnämnts till det bästa kaffet längs vägen men nu är det alltså snart slut med det kaffet.

– Nu blir det världens bästa kaffe längs vägen, säger Pirjo Kaskikallio med ett leende.

Den befintliga loungen vid entrén kommer att vara kvar för dem som vill slå sig ner en stund för att dricka sin dryck inne på OKQ8-stationen.

Pirjo Kaskikallio har varit säljchef i Sala i 6,5 år och har jobbat inom OKQ8 i drygt 30 år.

Hon har varit med om en stor förändring när det gäller bensinstationen.

– Det har blivit en servicestation med bland annat mat, kaffe och toalett. För 15 år sedan var det många lastbilschaufförer som ville ha kaffe – nu är det gemene man som vill ha det.

Inne i butiken doftar det av nygräddade bullar och det är inte längre konstigt att stanna på en bensinstation för att enbart handla kaffe och något att äta.

– Vi har en anställd som börjar jobba klockan 04.45 för att göra färska mackor.

Totalt är det tolv anställda på Salastationen – som är öppen till klockan 22 alla dagar i veckan.

Det är en ständig ström av kunder i Salabutiken och den är den tionde bästa i OKQ8-kedjan när det gäller servering.

– Det är en knutpunkt här. Det är egentligen bara april och oktober som är lite lugnare månader. Annars är det mycket sommar- och skidtrafik med blandade kunder – ibland kommer det exempelvis bussar med skidungdomar.

Tidigare tilldelades Salamacken utmärkelsen årets OKQ8-station 2018.