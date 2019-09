Svartsjuk man trodde flickvännen var otrogen – misshandlade och höll henne över balkongen

Anmäl text- och faktafel

Det var i juni 2014 som en man från Västerås och hans dåvarande flickvän hälsade på några bekanta i Heby kommun och kvällen urartade i ett svartsjukedrama när paret skulle stanna över natten. Efter att ha haft trevligt under kvällen fick västeråsaren plötsligt för sig att flickvännen raggat på hans kollega. Svartsjukan gjorde att mannen tryckte flickvännen över ett balkongräcke medan han samtidigt frågade henne hur det kändes. När kvinnan under tvång bad om ursäkt för att inte bli kastad över balkongräcket släppte mannen taget om henne. Kvinnan flydde då i panik in på toaletten och ringde en väninna som lovade att komma och hämta henne.

Väninnan kom senare till adressen men när den unga kvinnan var på väg ut ur bostaden var hon tvungen att vända eftersom hon glömt att ta med ett par skor. På vägen in igen genom ytterdörren mötte hon pojkvännen som då upprört frågade vart hon var på väg någonstans. En hetsig diskussion uppstod och när kvinnans telefon ringde blev pojkvännen fullkomligt rasande och slog henne i ryggen med en knuten näve. Därefter kastade han ner flickvännen i en soffa och tog strypgrepp på henne. Kvinnan, som slog i huvudet när hon slängdes i soffan, ska ha upplevt att strypgreppet om hennes hals var så hårt att hon fick svårt att andas. Hon var också övertygad om att pojkvännen inte skulle släppa taget om halsen utan låta henne dö. Mannen släppte först när en av personerna som bodde i bostaden kom in och sade åt honom att göra det.

Västeråsaren har förnekat brott och berättade under tingsförhandlingen att han och dåvarande flickvännen haft ett destruktivt förhållande och att de var osams redan när de åkte till Heby kommun. Mannen medgav att han och kvinnan befunnit sig ute på balkongen men att han inte haft någon avsikt att slänga henne över räcket. Vidare hävdade mannen att han inte heller hade för avsikt att strypa kvinnan utan bara hålla henne kvar i soffan genom att trycka ner axlar på henne.

Förutom att tingsrätten nu utdömt villkorlig dom förenat med dagsböter för misshandeln ska mannen betala 5000 kronor i skadestånd till sitt ex. Kvinnan har haft mardrömmar efter händelsen och hon anmälde till slut brottet eftersom hon ville kunna gå vidare med sitt liv.