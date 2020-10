Think Pinkhärvan: Nu stoppas arbetet på Skultunatippen: ”Risk att bevis undanröjs”

Anmäl text- och faktafel

Om företaget NMT, som driver sex byggtippar i Mellansverige, struntar i det beslut som togs av miljö- och konsumentnämnden under tisdagen, får bolaget betala ett vite om 30 000 kronor per vecka till Västerås stad. Företaget, som är en del av Think Pink-koncernen där den kvinnliga vd:n, hennes make, samt en man från Sala är misstänkta för grova miljöbrott, får inte driva någon form av verksamhet på tippen. Från och med tisdag denna vecka gäller detta på ett större område nära Svartån. Resterande område kommer att omfattas av samma beslut, så snart det juridiska dokumentet är klart.

Sedan tidigare finns ett politiskt beslut om att inga fler byggmassor får föras in på området. Nu får heller inget föras ut.

– Vi har en moralisk plikt att se till att inte massorna hamnar någon annanstans. Dessutom finns det en risk att bevis undanröjs, säger Anna Thunell (MP), ordförande i miljö- och konsumentnämnden i Västerås stad.

Det man misstänker är att byggmaterialet, som byggbolag betalar NMT för att ta emot och sortera, bara malts ihop till finkrossade rester, helt utan sortering.

När företaget Laxå vatten, som var intresserat av att ta emot fyllnadsmaterial från tippen i Skultuna, tog prov visade det på att där fanns skadliga mängder koppar och alldeles för höga halter av bly och zink. Laxå vatten tackade då nej.

Nu blir det provtagning ner till botten på tippen, på 25 platser som företaget inte får kännedom om i förväg. Eftersom arbete bland byggmaterialet är förbjudet kan man heller inte försöka dölja vad som finns där.