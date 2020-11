Till minne: Lars Ericsson, chef på maskinfabriken och hängiven naturmänniska

Som tidigare meddelats har Lars Ericsson, Sala, lämnat oss vid 98 års ålder. Närmast är hans maka Wanja sedan 68 år, dottern Anna med make och sonen Torbjörn med maka, men också sju barnbarn och fyra barnbarnsbarn.

Lars föddes 1922 i Ostra by i Sundby socken, Södermanland. Han var äldst av tre syskon och familjen levde under mycket enkla förhållanden. Först 1936 fick föräldrarna möjligheter att köpa ett enklare jordbruk, gården Lida i Ärla, Södermanland.

Vid 14 års ålder började Lars sitt arbetsliv på Separator AB i Eskilstuna. Jobbet innebar dagliga tågresor mellan Eskilstuna och gården i Ärla. Efter krigsåren, då Lars låg inkallad under två år vid Fårösund på Gotland, jobbade Lars under några år i industrin men hjälpte också till hemma och i jordbruket.

1948 började Lars studera på kvällstid till ingenjör vid Eskilstuna tekniska skola samtidigt som han också fick arbete på Gevärsfaktoriet. Det femte året var heltidsstudier.

1948 träffades Lars och Wanja på en dansbana utanför Eskilstuna och 1952 gifte de sig och Lars tackade ja till erbjudande om ingenjörsjobb i Egypten våren 1953. Lars reste till Genua med tåg och vidare med båt till Kairo. Wanja, som var lärare, avslutade terminen och kom efter med en fraktbåt från Göteborg till Alexandria. En resa som tog en månad.

Vistelsen i Egypten avslutades vid julen 1954 då första barnet föddes. Familjen flyttade sedan från Eskilstuna till Köping, Morgongåva, Hällbybrunn och slutligen till Sala, allt eftersom där Lars fick nya och intressanta ingenjörsjobb. I Sala var Lars verkstadschef och överingenjör på Sala Maskinfabrik från 1965 fram till pensioneringen 1987.

Lars var en hängiven naturmänniska, orientering var främsta intresset men även skidåkning, fjällturer och segling. Många O-ringentävlingar, Vasalopp och fjällturer med barn och barnbarn. Under flera år var han stugfogde i OK Nordens stuga vid Järndammen i Sala. Just orienteringsintresset gjorde att Lars tillsammans med Wanja deltog i flera långa resor till alla världsdelar, utom Asien, för att delta i olika World Cup i Veteranorientering.

Släktforskningen var ett annat stort intresse där Lars gjorde mycket grundlig efterforskning av sin och Wanjas släkt flera hundra år bakåt i tiden. I samband med släktforskningen gjorde Lars efterforskningar kring hur laga skiftet gick till i Ostra by, det skiftet som innebar en radikal förändring av strukturen av byn.

Alla vi som lärde känna Lars minns hans positiva och lugna sinne. Han var en mycket varm och omtänksam människa som var lätt all älska. Vi saknar vår Pappa oändligt mycket.

Anna von Sydow och Torbjörn Eriksson