Till minne: Lars var en eldsjäl inom Salas orientering

Lars Ericsson var en stor vän av orientering. Han började orientera i Ärla IF och fortsatte sedan i IF Norden, OK Norden och Sala OK.

Lars hade många administrativa uppdrag i OK Norden. Han var sekreterare i styrelsen under många år och var också tävlingsledare för våra tävlingar. Vid O-ringen i Västmanland 1991 var han huvudansvarig för sekretariatet vilket var en stor uppgift med så många deltagare.

Lars sammanställde varje år en förteckning över alla medlemmars resultat under det gångna tävlingsåret, tio i topplistan. Lars låg under många år i topp på den listan.

Utöver det administrativa arbetet var han också ansvarig för Järndammsanläggningen, deltog i uppbyggnad av tävlingsplats inför våra tävlingar, ordnade träningsorienteringar, deltog i 25-mannalag, arrangerade och deltog i veteranorienteringar. Lars var också skogskarl.

2014 lade OK Norden ner sin verksamhet och gick samman med Sala OK. Lars följde med till Sala OK och fortsatte där sitt engagemang för orienteringen. Han var delaktig vid våra arrangemang med olika uppgifter.

Lars och Wanja gjorde många och långa resor utomlands för att både besöka nya platser och att få orientera.

Vi minns med värme Lars och hans engagerade arbete för orienteringen, klubben och dess medlemmar.

Orienteringsvännerna i Sala genom Lena Larsson