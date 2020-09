Till minne: Professor Christer Åsberg med sommarboende i Västerfärnebo

Christer och Kerstin Åsberg med familj var sommarboende under 25 år vid Hörnsjöfors herrgård i Västerfärnebo. Bibeln med en språkdräkt på vår tids språk kom att bli Christer Åsbergs livsverk under cirka 30 år. Han stora insatser kring Statliga bibelkommissionen och för tillkomsten av Bibel 2000 har framhållits av många.

Christer Åsberg började som litteraturvetare i Uppsala. Han arbetade därefter under nästan tre decennier som huvudsekreterare i Bibelkommissionen och deltog i utformningen av den nya bibelöversättningen Bibel 2000. För dessa insatser utnämndes han till teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1982 och belönades med professorsnamn år 2000.

Han var även aktiv i flera litterära sällskap, bland annat Alf Henriksson sällskapet, samt inom Orphet Drängar. Under 2010 erhöll han Arguspriset för humaniora. I juryns motivering framhålls hans förmåga att förena ”vetenskaplig källkritik och elegans, självständighet och originalitet”. Han skrev under många år dagsvers i UNT och DN under signaturen Monanus.

Karlfeldtsgården i Krylbo fanns på nära håll från Hörnsjöfors. År 2001 valdes Christer till ordförande för Karlfeldtsamfundet. Han skrev nya utgåvor av Karlfedts dikter och mottog Karlfeldtpriset 2018.

Det intresse som Christer visade oss i samband med lanseringen av boken om ”Hörnsjöfors Bruk och Västerfärnebo – en berättelse om bruket och bygdens historia under ett halvt årtusende” var påtaglig och värdefull. Christer skrev en mycket välformulerad och intressant pressrelease som visade hans stilistiska förmåga.

Han ordnade tillsammans med mig och oss fyra som skrev denna bygdehistoria en mycket välordnad lunch sommaren 2008 i stora salen på Hörnsjöfors herrgård. Innan det officiella programmet med boklansering genomfördes lunchen för medverkande där nytillträdde biskop Thomas Söderberg och landshövding Mats Svegfors deltog med Christer och Kerstin som värdar.

Bokpresentationen i Västerfärnebo blev ett av de största eventen genom tiderna med närmare 800 deltagare en vacker sommardag 2008 vid Hörnsjöfors. Där medverkade även bland andra Västerfärnebo Hembygdsförening, Färnbo Byalag, Sala Sparbank, Sala-Heby Energi, Länsförsäkringar Bergslagen och Studieförbundet Vuxenskolan samt Grålleklubben i Västmanland. För musiken svarade Hyttsextetten från Guldsmedshyttan som ersättare för Kungl Westmanlands Regementes musikkår vid Salbohed.

Något år senare genomförde Christer och hans musicerande kollegor en mycket uppskattad Olrog rapsodi i Kilbolokalen i Västerfärnebo. De uppträdde under namnet Cabaret Olrog ensamble med Christer som mycket spirituell ledsagare för de välkända visorna.

Det var sånger av visskrivaren Ulf Peder Olrog med Konserverad gröt, Samling vid pumpen och inte minst Resultat av plöjningstävlan, som passade väl in i Västerfärnebo socken som under några år svarade för Sveriges största LRF-förening.

Christer besatte omfattande litterära kunskaper och hade mycket god stilistisk förmåga som många redan framhållit i ett unikt antal eller i vart fall ett dussintal minnesord i DN och UNT hittills. Christer levde verkligen upp till sitt eget ordspråk: Ord och många visor. Han var en vänlig person lätt att komma till tals med och det blev resultat både i de små och stora sammanhangen.

Vi delar sorgen och saknaden med Kerstin och familjen.

Anders Fläcke, Västerfärnebo