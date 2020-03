Till minne: Sömmerskan Elly Johansson från Fastbo

Elly Johansson född 1928, avled stilla den 4 mars på Västängsgården i Arvika. Elly var född på en liten gård, Fredslund i Fastbo, mellan Heby och Varmsätra, dotter till Axel och Elna Johansson. Hon gick i skolan i Littersbo och konfirmerades i Heby. Hon förlovade sig midsommarafton 1945, fick sitt barn och gifte sig 1946 med Einar Johansson i Västerlövsta församling, Heby.

Redan 1947 fick de en helt ny lägenhet på Birkagatan i Uppsala, där de bodde till 1964, då de köpte ett radhus på Mistelgatan. Här stortrivdes de, med mycket trevliga grannar. Elly gick Tillskärarakademien i Stockholm på 1950-talet, där hon gick ut med högsta betyg i samtliga ämnen. Hon hade sin egen syateljé, där hon sydde framför allt klänningar till många fester i universitetsstaden. Därefter arbetade Elly i många år på Strandbergs tyger och sytillbehör vid Stora torget och senare på Forums tyg och gardinavdelning.

Elly lärde, genom sitt arbete, att känna många Uppsalabor. 1972 byggde Elly och Einar sommarstuga i norska fjällen, men tyvärr blev Elly änka redan 1977, då hennes man avled. 1981 träffade Elly en man från New York, Arthur Garry. De blev sambos/särbos och de bodde tillsammans mest i Uppsala, men långa tider även i New York. De reste mycket tillsammans och de älskade att vara ute i skog och natur och att arbeta i trädgården. Arthur tyckte att Uppsala var ”a nice little country town, where we can use the bikes”.

Då Arthur avled 2011, sålde Elly sitt radhus och flyttade till en lägenhet på Hamngatan i Arvika, framför allt för att komma närmare sitt barn, sina barnbarn och barnbarnsbarn.

Elly trivdes med att bo på Hamngatan i Arvika. Hon hade även här mycket bra kontakt med grannarna och nära till sina närmaste. 2015 fick Elly en stroke och fick mycket bra hjälp av Arvika kommun. 2016 tyckte hon att det var för jobbigt med afasin och med dålig syn efter sin stroke. Arvika kommun ordnade med ett boende på Västängsgården. Där fick hon det mycket bra på ålderns höst och hon framhöll ofta hur trevliga och snälla alla i personalen var.

Begravningsceremonin kommer att vara i Arvika, bara med de närmast anhöriga. Elly ville inte ha några kondoleanser eller blommor. ”Blommorna är vackrast där de står och mina vänner ska komma ihåg mig som jag var i livet”.

Ellys urna kommer att gravsättas i Västerlövsta församling, Heby.

Jonny Johansson