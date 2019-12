Tips till tomten: Många vill ha begagnat i julklapp

Anmäl text- och faktafel

Enligt ett pressmeddelande från Blocket kan 62 procent av svenskarna tänka sig att köpa och ge bort en begagnad julklapp i år, vilket är tio procentenheter fler än under 2018. Den främsta anledningen är för att bli mer miljö- och klimatvänlig och för att det är roligt att ge bort unika saker.

- Vi ser en tydlig positiv trend gällande begagnade julklappar vilket är otroligt glädjande. Efter att HUI utsåg förra årets julklapp till det återvunna plagget, tror jag att många av de svenskar som inte tidigare handlat second hand har börjat se begagnade julklappar som ett alternativ, säger Tero Marjamäki som är presschef på Blocket.

Två av tre svenskar säger sig ha en positiv inställning till att få en begagnad julklapp. Föräldrar med hemmavarande barn är de som är mest positiva och svarar även i större utsträckning än övriga att de kan tänka sig att köpa och ge bort en begagnad julklapp, främst för att det är mer ekonomiskt.

- Man brukar generellt säga att en begagnad sak kostar en tredjedel av nypriset. Utgår man från detta innebär det att föräldrar kan köpa samma mängd julklappar till sina barn för en tredjedel av priset och samtidigt göra gott för miljön.

Nästan sex av tio föräldrar kan tänka sig att köpa begagnade julklappar till sitt/sina hemmavarande barn och de flesta tror inte att deras barn skulle lägga någon värdering i att det de får är begagnat. Var fjärde förälder tror dock att deras barn skulle tycka att det är snålt eller pinsamt.

När unga mellan 13-26 år svarar på samma frågor visar det sig dock att så många som åtta av tio är positiva till att både få och ge bort begagnade julklappar. Bland unga tjejer mellan 13-15 år kan nästintill alla tänka sig att köpa och ge bort en begagnad klapp. Den största andelen barn tror att deras föräldrar tycker att det är bra att ge bort begagnade julklappar och endast få tror att föräldrarna uppfattar det som snålt eller pinsamt.

Om undersökningen

En undersökning i åldersgruppen 18-79 år genomfördes i Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade webbpanel. 1001 intervjuer samlades in under tidsperioden 31 oktober- 5 november. Undersökningen i åldersgruppen 13-26 år genomfördes 28 oktober- 20 november i år. 1000 intervjuer samlades in via telefonintervjuer. Urvalet är slumpmässigt draget från statens personadressregister (SPAR-urval). Åldersgrupp 13-15 år har kontaktats via föräldrar, för godkännande innan deras medverkan.