Tjuvkika på Kenneths klurighet – kan du lista ut svaret?

Anmäl text- och faktafel

Hönsen vimsar förundrat framför bilen när de försöker undkomma inkräktaren som anlänt till Uggelbo gård utanför Möklinta.

– Här är jag naturligt isolerad, säger Kenneth Friberg när han välkomnar på husets veranda.

Det är egentligen inget drömscenario – han uppskattar när det är liv och rörelse och han får träffa mycket folk. I sitt yrke som fotograf och sin hobby som musiker handlar mycket om att umgås. Nu får han göra det i liten skala, inom musiken inget alls.

– Men vi pratar om att ställa ut alla instrument och spela lite, säger han leende och nickar ner mot ladugården där det har jammats rejält sedan 2017 då den byggdes om till western saloon.

Många järn i elden är en underdrift när det handlar om den här pensionären. På grund av coronautbrottet har tyvärr en del lagts på is, som radioprogrammen på Radio Sala 97,0 FM till exempel.

– Jag har ju en egen studio här hemma där jag gör program, så nog skulle det funka. Men vi har bestämt att köra repriser under en period, säger Kenneth och nämner 78-timmen och Country Box.

Snart måste dock nya program ut, eftersom han har en stor mängd nytt material.

– Folk skickar så mycket musik till mig, säger han och slår ut med händerna.

Kenneth är ett känt namn i musikkretsar, framför allt inom bluegrass som är en subgenre till country. Därför grämer han sig över att den årliga bluefrassfestivalen han brukar vara konferencier för i Torsåker blir inställd. Där har han själv hängt sedan 1990-talet, och är fortfarande engagerad om än i mindre skala.

Att ett annat evenemang har blivit inställt tar han än hårdare, nämligen Riksfotoutställningen som är Sveriges största fototävling.

– Jag är med i Folkare fotoklubb i Avesta, som firar 80 år. Därför tyckte jag att det passade att vi höll i tävlingen detta år.

Han suckar.

– Allt var klart, sex kategorier med bilder och jury var utvalt och det skulle hållas vid Kristi himmelsfärd. Men så blåstes allt av. Det känns bittert faktiskt, och även om tävlingen avgjorts på hemsidan känns det avslaget, säger han och berättar besviket om alla kringevent som fick avbokas, såsom gästföreläsare, hotellrum och planerade besök på Avesta Art på Verket i Koppardalen.

Men det är bara att spotta i nävarna och ta nya tag – i Kenneths fall handlar det om att hålla igång fotandet utan att komma sina modeller för nära. Han har också en ny utställning på gång på Täljstenen, men det beror på om Aguélimuseet och kaféet kommer att hålla öppet.

– Det blir från nästa vecka i så fall, fram till midsommar. En massa fina blandade bilder, en kompis till mig är också med. Foto kan jag inte leva utan, säger han och skiner upp igen.

Och det är här hans kluriga bilder i SA kommer in. Under två års tid samlade han på sig ett lager med ordvitsar som han bildsatte, och när Kulturnatta ställdes in blev de över. Här finns ord som Lurpassar, där en hand svävar över en telefonlur, Lågavlönade där brandmän poserar eller Pannkaka med sylt, där en kvinna har en syltkaka på pannan.

– Jag löser mycket korsord, och det har inspirerat mig. De funkar ofta på samma sätt, och orden kan få en helt annan innebörd beroende på hur man läser dem, säger han.

Alla människor på hans bilder har godkänt sin medverkan, och eftersom det dyker upp nya vitsiga ord hela tiden söker Kenneth med ljus och lykta över presumtiva modeller. Så nästa bildgåta kan ni få klura på redan nu, nämligen den på bilden högst upp. Svaret, och resultatet av fotosessionen, kommer i måndagens tidning.