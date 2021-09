Tommy Nilsson drar på turné – uppträder i Kristina kyrka

I kyrkoturnén "Allt som jag känner", som äger rum under hösten med start tar i Götene i början av oktober, kommer totalt 28 orter att besökas. Under sina framträdanden kommer han backas upp av lokala körer och den 30 oktober är det Salas tur när han kliver in i Kristina kyrka. Där backas han upp av Kristina Kammarkör, under ledning av Ulrika Jonsson.

– Att sjunga i kyrkor är alltid en otroligt mäktig och en otroligt häftig upplevelse. Den vackra klangen och den unika miljön skapar en stämning och en närhet man sällan får uppleva i andra lokaler, säger Tommy Nilsson i ett pressmeddelande.

Dock kan det bli svårt att komma över en biljett om du inte redan har det. Enligt turnéns hemsida är spelningen redan slutsåld.