Tommy Olsson vann dubbelt och tog hem totala segern i cup – nu satsar han på EM i Italien

I helgen avgjorde sjunde och sista deltävlingen i Swe Cup. Tommy Olsson ledde cupen inför tävlingen och han gav inte de andra någon chans att sig förbi honom i sammandraget.

Tommy Olsson inledde med att vinna lördagens short track, som är en ny variant som lagts in på prov under ett par tävlingar i Swe Cup, med tre sekunders marginal till tvåan Jonas Palmberg, OK Hammaren.

En tämligen klar seger i H50-loppet som tog 13 minuter att köra. Tommy Olsson brukar vara aktiv i loppen men valde denna gång en annan taktik.

– Jag försökte vara smart och lite passiv. Planen var att köra förbi Jonas Palmberg i en tvär backe på sista varvet. Men han bytte spår så jag kunde inte göra det.

Rycket kom därför i en efterföljande tvär kurva där Tommy Olsson gick upp på första plats och sedan körde så hårt han kunde. Tommy kunde sedan kosta på sig att sträcka armarna i luften innan målgången.

På söndagen avgjorde crosscountryloppet och då trivdes Tommy Olsson riktigt bra.

– Det var en riktig MTB-bana – äckligt jobbig och teknisk, säger han med ett leende.

Och då är det inte lätt att tas med Salacyklisten.

Tommy Olsson gick i mål på 54.19 och var 2.29 snabbare än tvåan Jonny Nilsson.

Hans tid stod sig också riktigt bra i både H40 och H30.

Tommy Olsson är med andra ord i riktigt bra form och han har nu bestämt sig för att ställa upp i EM i cykelcross som avgörs i Italien i början på november.

Som uppladdning för EM ställer Tommy Olsson upp i en cykelcrosstävling i Falun kommande helg och sedan i en tävling i Stockholm i oktober.