TRÄDGÅRDSGUIDE: Så fixar du växtstöd av färskt virke

Den tid du lägger ner på tillverkning av växtstöd beror naturligtvis på hur mycket du behöver och vilken ambition du har. Om du har en trädgård som du ofta spenderar tid i kanske du vill lägga en del tid på att tillverka och dekorera växtstöd som är vackra eller roliga. Det kan vara rogivande att ha en sittplats i trädgården med en huggkubbe och några verktyg, där du kan sitta och tälja dina pinnar och stöd. Hemma hos oss blir det ofta en mysig stund med barnen, då vi täljer tillsammans och småpratar om allt mellan himmel och jord.

Planering

När vi planerar för hela trädgården brukar vi börja med att se över behovet av växtstöd och blompinnar, såväl bland bär, frukt och grönsaker som bland blommor och andra buskar och träd. Vi tittar på vad vi behöver och ser sedan över vad vi vill lägga ner lite extra tid på. Det kan sedan vara bra att skissa lite på ett papper, så att du får en bild av hur stöden ska se ut.

Du kan också ha nytta av att mäta där stöden är tänkta att stå. Om du planerar till många växter på en större yta, kan det också vara bra att göra en liten karta där du ritar ut odlingsbäddar, växter och stöd. En lista över vad som behövs till de olika stöden är bra att ha med när man går ut och letar material. Dock brukar det sluta med att vi hittar bra material till ytterligare stöd som vi inte planerat för, men där idéerna uppstår på grund av roliga former på stammar och grenar. Det går naturligtvis alldeles utmärkt att spontant samla ihop lite bra material och tälja stöd och pinnar.

Material

När vi tillverkar våra växtstöd är det växterna som ska tas bort som får styra vilket material vi använder. Då vi har mycket asp som växer runt vår trädgård, blir det en stor mängd stöd som tillverkas av det. Andra buskar och träd sprider sig också och växer upp på oönskade platser i eller utanför vår trädgård. Det kan vara till exempel syren och lönn. Vi har också mycket vild kaprifol som växer runt trädstammar, vilka vi sågar ner. Då kaprifol är en lianväxt, kan den användas som snöre kring stolpar och växter. Om du inte har kaprifol går det bra att använda snöre eller tunna rötter av buskar och träd du tar bort. Gran och björk har rötter som är ganska lättarbetade. Du kan lägga dem i vatten så blir de mer lättarbetade. Om växterna torkar går de lätt sönder.

Asp är dock det träslag vi använder mest till växtstöd, då vi har gott om det. Trädet är snabbväxande och finns i hela landet. Då det ofta är rakt växande, passar det bra till enklare störar och blompinnar. Asp är dock sprött och det är svårt att klyva i två halvor där yxan följer kärnveden. På grund av dess lite sämre egenskaper avseende motstånd mot röta, så håller inte störar och växtstöd i så många år om de står kvar i jorden. Om man tar bort barken torkar det snabbare, vilket minskar risken för röta. Vi brukar ta upp växtstöden på hösten och förvara dem torrt. På så vis håller de längre. De dekorerade stöden är vi lite extra rädda om.

Verktyg

Några verktyg som är oumbärliga är: bågsåg eller motorsåg, grensax, sekatör, yxa, klyvjärn, träklubba, bandkniv eller täljkniv, getfot samt borrmaskin av något slag. En huggkubbe och en sågbock är också bra hjälpmedel.

Spaljé

Några smala stammar blir en bra stomme i en spaljé. Barken täljs bort och vi klyver bort halva stammen samt sågar alla stammar i rätt längder. Det blir två lite längre stolpar till ben samt två tvärgående slanor som tillsammans med benen bildar en ram. De korta slanorna täljs i ändarna för att passa i hål som borras på lämpliga ställen på stolparna. Vi täljer övre änden på stolparna som bildar ett avslut i toppen av spaljén samt spetsigt i den nedre änden, som ska ner i marken. Därefter borrar vi hål med jämna mellanrum i ramens sidor samt över- och underdel. Där ska sedan tunnare slanor, som barkats av, ledas in och bindas samman till ett glest rutnät. Asp är dock mycket sprött och det är lätt att de tunna slanorna går av, var därför varsam.

Gurk- och tomatstöd

Till våra gurk- och tomatplantor samt stora blomplantor gör vi en slags stege. Vi utgår från medelgrova stammar och grenar, och väljer två raka grenar som vi täljer bort barken på. Stolparna täljs till, men vi sparar så mycket material att det finns utrymme att borra några hål med samma jämna mellanrum på båda stolparna. Vi gör ett avslut som skall vara toppen på stolparna och spetsigt i änden som skall slås ner i marken. Därefter täljer vi bort bark och jämnar till några mindre pinnar. Pinnarna skall var något mindre än de borrade hålen i stolparna. När alla delar är klara slår vi ner stolparna vid en planta och trär i de mindre pinnarna i stolparnas hål.

Ytterligare några stöd

Om vi hittar grenar som bildar klykor i ena änden jämnar vi till dem samt täljer en spets i änden som ska ner i marken. Därefter tar vi grenar och täljer till ribbor som kan läggas i klykorna. Fyra stolpar med klykor tillsammans med fyra ribbor, bildar en fin ram som vi placerar runt några jordgubbsplantor. Vi fixerar hörnen i ramen med hjälp av kaprifol, alternativt en björkrot eller något liknande. Därefter täcker vi ramen med nät som förhoppningsvis förhindrar fåglar att ta våra jordgubbar.

Vi tillverkar också störar och stolpar samt diverse blompinnar i olika storlekar. Vi klyver inte bort kärnveden, då materialet inte skall torkas för inomhusbruk. Det går bra att använda pinnarna och grenarna som de är. Vi täljer bort barken, men sparar lite barkränder som dekoration. Några dekoreras fint med täljkniv och getfot och några får vara helt släta. På några stolpar borrar vi hål och trär i kaprifol som kan användas till att binda upp växter längs stolpen, till exempel tomatplantor som börjar bli tunga av frukter.

Ytbehandling

Om du vill måla dina växtstöd kan det vara bra att använda färger som är miljövänliga och utomhuståliga, t ex linoljefärg eller slamfärg. Det går också bra att bara impregnera med linolja eller trätjära. Viktigt att tänka på är att färgerna kan andas, annars finns det risk för att du kapslar in fukt i trävirket som sedan gör att det ruttnar inifrån. Vi tänker låta våra växtstöd få en naturligt grå färg av väder och vind. Därefter målar vi vissa delar med kulörer som hjälper till att lyfta de skurna dekorationerna. Det kan vara fint att låta material som har kvar sin naturliga form att också få åldras med väder och vind, och på så vis smälta in i den växtlighet som finns i trädgården.

Roger & Maria Tinnerholm

Om skribenterna

Maria och Roger Tinnerholm arbetar med bland annat skrivande, hantverk, odling, konstnärligt skapande, pedagogiskt och hälsofrämjande arbete, genom sina företag.

Tinnerholm förlag

Ger ut egna böcker och artiklar samt skriver och fotograferar på uppdrag av företag och privatpersoner, till exempel informationstexter, programtexter, hyllningstexter, dikter mm. På hemsidan tinnerholmforlag.se kan du göra en förfrågan via kontaktformuläret.

Roger Snickare

Renoverar och nytillverkar möbler, inredning, bakbord med tillbehör, byggnadsvårdsdetaljer med mer. Bruksföremål och presentartiklar, gammal svensk hantverkstradition med miljövänlig utgångspunkt. Lagning och reproduktion, design och formgivning. På hemsidan rogersnickare.se kan du göra en förfrågan via kontaktformuläret.

