Travtränarna tar inte semester – här är de senaste höjdpunkterna

Anmäl text- och faktafel

SA har under veckan berättat om att Oskar J Anderssons Bouillabaisse vann på Romme och därmed är klar för E3-final samt att Jörgen Westholm nådde 11 miljoner kronor inkört i år när Global Concept vann på Gävle.

Här är i korthet lite lokal travfakta från de senaste veckorna:

► Fredrik Wallins Sayonara slutade sexa i Stochampionatet på Axevalla den 25 juli. ”Sayonara hade inget flyt i dag”, kommenterade Fredrik Wallin på sin Facebooksida.

► Dagen efter hade Reijo Liljedahl en fin måndagskväll på Solvalla. Hans hästar sprang in 315000 kronor. Admiral As och Graham Hill vann och dessutom slutade två av Liljedahls hästar på andraplatser. Amiral As imponerade stort vid segern i Victory Tillys lopp på tiden 1.10,8a/2 140 meter.

► Reijo Liljedahls stall har nu kört in drygt 4,6 miljoner kronor i år.

► Sybille Tinter passerade 2 miljoner koronor inkört i år när Hector Boko vann på Solvalla den 30 juli.

► Oskar J Andersson slog all time high när Urgent Call vann på Gävle den 29 juli. Sätrabrunnstränarens stall har haft en bra period efter den segern och är nu uppe i drygt 2,8 miljoner kronor inkört – fjolårets totala summa var drygt 2,5 miljoner kronor.

► Jörgen Westholm tog fyra segrar på Rättvik den 2 augusti. Han körde i tur och ordning Nineponts Candy, Guli Fantom, Whelk och Klack Molle till seger på dalabanan.

► Det blev till och med fem raka kusksegrar för Westholm i och med att han vann med Roll Control på Solvalla dagen efter fyrlingen i Rättvik.

► Häftigaste segern under vecka 30 tog dock Jörgen Westholm med Gardner Shaw i Rommes sista lopp på fredagen. Gardner Shaw låg näst sist i innerspår, och hade mycket långt fram till täten, när Salatränaren styrde ut sin häst i andra spår med 800 meter kvar. Med dryga halvvarvet kvar styrde Westholm ut Gardner Shaw i tredje spår och sedan gick det verkligen undan – de svischade förbi övriga fältet och tog en mycket klar seger.

Lokala travsegrar

Bollnäs, fredag 23/7

Princess Orlando, Kjell Hermin/Jennifer Persson

Romme, fredag 23/7

Eigelands Fredrik, Jörgen Westholm/David Grundmann

Inge B.Svärlig, Petter Lundberg

Axevalla, lördag 24/7

Luca Vialli Boko, Jasmine Ising/Per Lennartsson

Frankrike, söndag 25/7

Holster, Jörgen Westholm/Franck Ouvrie

Axevalla, söndag 25/7

Bon Bini, Oskar J Andersson

Rättvik, måndag 26/7

Ninepoints Candy, Jörgen Westholm

Guli Fantom, Jörgen Westholm

Whelk, Jörgen Westholm

Kock Molle, Jörgen Westholm

Sahara Calleigh, Jonna Irri/Iivari Nurminen

Solvalla, måndag 26/7

Admiral As, Reijo Liljendahl/Örjan Kihlström

Muzzle The Yakker, Reijo Liljendahl/Ulf Ohlsson

Arvika, onsdag 28/7

Bazinga Cheri, Dennis Palmqvist/Christina A Hande

Gävle, torsdag 29/7

Urgent Call, Oskar J Andersson/Paula A Gyllenberg

Solvalla, fredag 30/7

Roll Control, Jörgen Westholm

Hector Boko, Sybille Tinter/Jonathan Carre

Parker, Jörgen Westholm

Romme, fredag 30/7

Again Kronos, Jonna Irri/Per Lennartsson

Gardner Shaw, Jörgen Westholm

Hagmyren, lördag 31/7

Grand Canyon Sisu, Oskar J Andersson

The Bald Eagle, Reijo Liljendahl/Mats E Djuse

Rättvik, måndag 2/8

Rocket Boy, Oskar J Andersson/David Grundmann

Finland, onsdag 4/8

Jezzet Savoy, Pekka Korpi

Gävle, torsdag 5/8

Global Concept, Jörgen Westholm

Hagmyren, fredag 6/8

Edwardscissorhands, Troels Andersen

Romme, fredag 6/8

Digger Pine, Fredrik Wallin/Ulf Ohlsson

Bouillabaisse, Oskar J Andersson

Guli Fantom, Jörgen Westholm

Rättvik, lördag 7/8

Västerbo Mixtra, Michael Demmers/Emilia Leo

Färjestad, måndag 9/8

Readly Lavec, Oskar J Andersson

Solvalla, måndag 9/8

Criterion, Fredrik Wallin/Mats E Djuse

Bollnäs, tisdag 10/8

Walk Out, Pekka Korpi/Jonathan Carre

Solvalla, onsdag 11/8

Honfleur Mearas, Jamine Ising/Mats E Djuse