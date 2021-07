Trots kärleken till folkmusiken: ”Jag ville aldrig mer ta i en fiol”

Anmäl text- och faktafel

Vi möts på Kulturskolan. Här har Nia Kuoppala undervisat många elever genom åren. Hon har varit med sedan starten på 1990-talet.

Nia håller även i folkmusikgruppen Viltstråk, som inkluderar både barn och vuxna. Har man en gång kommit med i Viltstråk så får man livstidsmedlemskap, förklarar Nia.

– Många av mina elever börjar spela när de är sju-åtta år gamla och försvinner när de börjar gymnasiet. Då är det bra att kunna ringa upp dem i samband med en Viltstråkspelning och de hoppar gärna på om de är i stan.

En av hennes före detta elever är Josefina Paulsson, från Salbohed, som blivit framgångsrik på nyckelharpa. Hon har rest runt i världen och spelat.

Många verkar ännu se tidningsartiklarna om nedläggningshoten framför sig

Nia är uppväxt i en musikalisk familj. Hennes mamma var vissångerska och sjöng vid tillfällen som begravningar och fester.

– Jag minns att mormor och mamma brukade sjunga tvåstämmigt när det var dags för att ta hand om disken. Under tiden satt jag på kökssoffan och lyssnade.

Nias pappa var musiklärare och han spelade fiol och nyckelharpa. Det var så kunskapen gick i arv.

– Jag började kompa pappa på piano när jag var fyra år gammal.

Han lärde henne att spela fiol. Men när Nia var 15 år kom hon till en punkt där fiolen lades i lådan.

– Jag ville aldrig mer ta i en fiol. Jag kände att det inte var mitt val. Sedan rörde jag inte fiolen på två år och vid 19-års ålder satsade jag på nyckelharpa.

I stället för att börja gymnasiet valde Nia att turnera med sin pappa från Umeå till Halmstad. För att försörja sig höll Nia i studiecirklar, under en tid då hon beskriver det som att "alla" skulle bygga sin egen nyckelharpa.

Musiken blev hennes yrke. Men först utbildade Nia sig vidare på Stockholms musikaliska institut.

Nia är uppväxt i Uppland. Det var när hon träffade exmannen, som också spelar nyckelharpa, som hon bosatte sig i Möklinta.

I Kulturskolan i Sala har Nia undervisat i både fiol och nyckelharpa, idag koncentrerar hon sig på det sistnämnda.

Hon beskriver tjusningen med de båda instrumenten.

– Fiolen blir ett med ens kropp, där man kan skapa varje ton. Nyckelharpa är lättare att spela än fiol, då den har fasta toner. Det är avkoppling att spela på nyckelharpa, där man får allting serverat.

Nyckelharpan har 16 strängar, varav fyra spelsträngar och tolv resonanssträngar, alla ska stämmas och det tar tid.

Resan genom åren på Kulturskolan beskriver Nia som en berg-och-dalbana. Skolan har varit tvungen att flytta flera gånger. Först låg den på Gruvvägen, sedan i Sörskogens herrgård och därefter i Kungsängsgymnasiet och idag ligger Kulturskolan på Hyttvägen intill Metso.

Kulturskolan har tidigare varit nedläggningshotad.

– När jag säger att jag jobbar på Kulturskolan så frågar folk om den fortfarande finns kvar. Många verkar ännu se tidningsartiklarna om nedläggningshoten framför sig. För många år sedan var jag med om protester mot nedläggning och vi lärare har kämpat med näbbar och klor för att ha den kvar.

Nia anser att det behövs bättre satsning på Kulturskolan i Sala med fler lärare och utökade tjänster.

– Pianoläraren har slutat och celloläraren har slutat, men det har varit anställningsstopp efter dem. Politikerna verkar inte förstå att de kan locka fler invånare till Sala med en bra kulturskola med bild, dans, musik och teater.

Coronapandemin har också påverkat musikverksamheten. Folkmusikgruppen Viltstråk har tidigare uppträtt vid speciella tillfällen. De har spelat under invigningen av Viktoriaschaktet och i kyrkor, på spelmansstämmor, på Solliden på Skansen och under Medeltidsdagarna på Gotland. Men under pandemin har uppträdandena legat i dvala.

Nia tycker att det är viktigt att föra folkmusiktraditionen vidare. Hon har ett folkmusikprojekt, som också har också fått ligga på hyllan under pandemin. Men i höst hoppas hon på att det kan starta igen.

– Folkmusikprojektet har pågått i över tio år. Det är ett projekt för alla elever i årskurs två.

Under sju tillfällen får eleverna prova på olika instrument och lära sig om dess historia. Bland instrumenten finns näverlur, kohorn och spilåpipa. Barnen får också prova på fiol, nyckelharpa, cittra, mungiga och lära sig flera olika folkvisor.

– De får lära sig vaggvisa, vallvisa, varningsvisa, berättarvisa och kärleksvisa. En del är på dialekt.

Det hela avslutas med en konsert för elever och tidigare även för föräldrarna.

– Det var populärt. Föräldrar tog ledigt för att komma och se sina barn spela, trots att konserten bara var 20 minuter lång.

Nia har många musikminnen, men om hon ska välja ett som var något alldeles extra speciellt tillfälle så var det under ett uppträdande med Eric Sahlström.

– Han var världsmästare på nyckelharpa och kunde verkligen förtrolla med musiken. En kväll när han spelat frågade en person ur publiken vad låten hette. Då tittade han drömmande ut genom fönstret och sa: "Sol över Säbyholm". Låten skapades i stundens ingivelse, det var fantastiskt, säger Nia.

Det här är Nia Kuoppala:

Ålder: 66 år

Bor: Sala

Familj: Särbo i Dalarna. Fem barn och sju barnbarn.

Intressen: Har skaffat en valp, som ska få mig bort från soffan. Läser och spelar minigolf, åker till stugan i Jämtland.

Favoritlåt: Vid Stormyren av Eric Sahlström.

Kuriosa: Har hoppat in för folkmusikern Åsa Jinder, under en spelning i Norge.

Drömmar: Att uppträda på Dalhalla med jättemånga musikskoleelever och att spela i en svensk by i Amerika, då min mormor utvandrade dit.