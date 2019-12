Tusses uppladdning inför den stora Idolfinalen: tv-spel

Anmäl text- och faktafel

På fredag kväll avgörs det om det blir Tusse Chiza eller Freddie Liljegren som tar hem Idol 2019.

När SA fick tag på Tusse mellan repetitionerna under torsdagseftermiddagen för att höra läget inför den stora finalen, så var det en lätt nervös men glad finalist som tidningen talade med.

Tusse berättar att veckan så här långt har varit intensiv.

– Men rolig, poängterar han.

Hinner du njuta något?

– Inte helt, men jag tror jag kommer njuta om någon vecka när allt det här är över.

Fram tills i går onsdag hade Tusse aldrig varit i Globen, berättar han.

­– Jag satte mig på en stol högst uppe i arenan och tittade ned mot scen och tänkte: Det här är så mäktigt.

Har du fattat att du är i final?

– Det har jag absolut inte gjort, säger han.

Ett stort stöd har Tusse i alla fall. Det märktes inte minst i söndags när ett hundratal Salabor samlades på torget för att tillsammans skicka en lycka till-hälsning via youtubern Luddze.

– Det var mäktigt, och det känns härligt att stödet finns kvar från när jag bodde där, säger han.

I finalen kommer Tusse och Freddie sjunga två låtar vardera. En som de valt själva, och en som tittarna valt.

Låten som Tusse valt är ”There´s nothing holdin´ me back” av Shawn Mendes. Varför det blev just den låten förklarar han så här:

– Jag vill höra folk sjunga med och den här låten har världens groove, så det kommer bli total fest i Globen.

Tittarna har sedan valt att han ska sjunga ”Rise like a Phoenix” av Conchita Wurst.

Är det ett bra val för dig?

– Ett jättebra val. Det här är en tävlingslåt, säger han.

Dessutom kommer Tusse och Freddie även framföra vinnarlåten ”Rain”.

Vad kan du berätta om den?

– Det är en hit och riktigt, riktigt bra, säger han och fortsätter:

– Men jag skulle hellre höra Freddies version. Hans röst till den här låten är bara magisk, så jag skulle hellre ta fram den på Spotify än att söka upp min version. Han gör den som den ska göras, säger Tusse ödmjukt.

Det återstår en del repetitioner innan finalen. Men när Tusse inte övar på danssteg eller låtarna, så kommer han ladda upp med att spela Fifa 19.

Vilket lag är du?

– Spelar alltid med PSG.

Varför då?

– De är det bästa laget, säger han och skrattar. Jag vinner jämt över Freddie.