TV: Alla över 70 år näst på tur för vaccination

På tisdagens pressträff med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rapporterades 32 485 nya fall av covid-19 och 205 nya dödsfall i Sverige sedan den 23 december.

– Det globala läget och i Sverige är osäkert under helgerna. Man ska vara försiktig med att tolka all data nu under andra halvan av december, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Han betonar att datan är svårtolkad och att man bör avvakta innan några större slutsatser dras utifrån siffrorna.

– Vi får räkna med att det fortsätter att stiga något.

Anders Tegnell fortsatte med en uppdatering kring vaccinationsprogrammet som inleddes under julhelgen. Fas 2 väntas komma igång i februari 2021. Fas 2 omfattar alla personer som är 70 år och äldre, vuxna som får insatser enligt LSS och personal inom vård och omsorg, inkl LSS.

– Vi har delat upp prioriteringen i fyra olika faser, där fas 1 främst är de som bor på äldreboenden eller har hemtjänst. När den gruppen är avslutad, som vi hoppas kan ske i februari, kan vi utvidga prioriteringen, säger han och fortsätter:

– Det är bra att vaccinationsprogrammet har kommit igång. Det har fungerat väldigt bra. Men vi är fortfarande mitt i en pandemi och måste fortsätta att jobba tillsammans för att platta till kurvan.

Anders Tegnell påminner om att stanna hemma, hålla avstånd, tänka på handhygienen, arbeta hemifrån om möjligt och gå och testa sig vid symptom.