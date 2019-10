TV: Cornelia hänförde publiken med sin sång: ”Helt annan grej att vara i en kyrka”

Anmäl text- och faktafel

Elsa har blivit falskt anklagad för att ha mördat sin bror, som egentligen blivit förvandlad till en svan av den onda Ortrud. Riddaren Lohengrin lovar att inte bara försvara Elsas oskuld, utan även gifta sig med henne om han segrar, på ett villkor – att hon inte frågar om vem han egentligen är.

Naturligtvis övertygar Ortrud Elsa att göra just detta, och Lohengrin, som är en ”under-coverriddare”, måste lämna sin nyblivna fru för alltid.

Nej, det är ingen Disneyfilm, utan 1800-talsverket ”Lohengrin” av Richard Wagner som på lördagen framförs i Västerlövsta kyrka, som en generalrepetition inför sopranen Cornelia Beskows debut som Elsa på statsoperan i Wien.

– Jag övade på mitt rum i Malmö och instuderingsarbetet kändes ensamt och oöverskådligt. Jag behövde framföra det på riktigt i ett mindre skräckinjagande sammanhang, berättar 33-åringen innan föreställningen börjar, och ett medkännande muntert sus hörs från publiken.

Tillsammans med två danska vänner i samma sits, tenoren Magnus Vigilius och mezzosopranen Ingeborg Børch, berättas så historien ackompanjerat av pianisten Ulrik Stærk under under en dryg timme inför ett hundratal hänförda åskådare. Hela kyrkan används som scen, speciellt lämpligt är det vid brudmarschen, och de mäktiga tonerna når in i kyrkrummets alla vrår.

Tidigare i veckan genomfördes workshopkonserter på Musikkonservatoriet i Köpenhamn och Operahögskolan i Stockholm. Att avslutningskonserten blev i just Heby, eller ”mitt i spenaten” som en lyrisk Loa Falkman beskriver det efter sista ackordet, beror på att operastjärnskottet Cornelia under åren fått två stipendier med Anders Wall-anknytning, och nu senast projektstöd för att genomföra denna förberedelse inför den nya rollen. I Västerlövsta kyrka har hon sjungit förut och trivts.

– Lohengrin passar egentligen stora operahus, det kan kännas som att det är för stor akustik här. Men det var underbart, och en helt annan grej att vara i en kyrka och ha folk så nära. Det var jättekul, säger Cornelia Beskow efter att ha tagit emot stående ovationer.

Även makarna Wall njöt av kvällen.

– Det var fantastiskt, jag är helt utmattad, säger Charlotte Wall leende medan maken Anders Wall förklarar hur viktigt det är med kultur.

– Det är en av alla saker som lockar nya invånare till en ort, kultur lika mycket som förskolor, säger han och poängterar att det senare på kvällen serveras opera från Metropolitan i Folkets hus.

På väg ut från kyrkan påpekar operafantasten Johan Molander från Stockholm att det helt klart var värt resan till Heby. Han såg konserten på Operahögskolan och ville se den en gång till, nu med en vän som missade det hela.

– Det blev så mycket bättre här, det beror nog på kyrkorummet. Och Elsa är nog Wagners mest intressanta karaktär. Hon börjar som en naiv flicka i en mansdominerad värld, men på slutet är hon en riddares jämlike då hon frågar om hon kan göra något för att hjälpa Lohengrin. Det här är alltså 1850, långt innan Me Toorörelsen, analyserar han lyriskt innan de båda männen åker tillbaka till huvudstaden.