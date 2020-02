Det var vid 07-tiden på måndagen som de två inbrotten i Ransta by anmäldes, enligt Daniel Wikdahl som är presstalesperson för polisregion Mitt:

– Någon har tagit sig in i ett garage och en lada och stulit verktyg. Inbrotten verkar ha skett under natten. Någon har även tagit sig in i ett bostadshus på en av adresserna och stökat omkring, men där är det oklart om något stulits.