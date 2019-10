Två klassvinnare från FUB Sala när Bergslags-StriXXXen inleddes i Sala

Anmäl text- och faktafel

Vid tävlingens första start var det hemmaspelarna i FUB Sala, som gjorde sin första tävlingsstart någonsin. Bland killarna hittar vi bra resultat av Robin Adamsson som lyckades med 439 poäng över sina tre serier. Det räckte till seger i klass B.

I den andra starten klev spelarna från PBK Falun in på banorna tillsammans med några spelare från Björnligan, Hedemora.

Björnligans Martin Claesson toppade starten med fina 510 poäng över tre serier och tog ledningen i herrar klass A.

I dagens sista start, så hittade vi spelare från Hedemora, Köping, Fagersta och Västerås, och här kom inte helt oväntat även de höga resultaten.

Madelene Sjöstrand, IF Pluss Köping, öppnade med 149 poäng. I den andra serien inledde Madelene med nio raka kryss innan en oturlig 9:a - som spärrades - kom i tionde rutan och sedan avslutade hon med kryss nummer tio fram till 279 i serie 2. Det var personligt rekord över en enkelserie. Av bara farten så slog hon till med 223 poäng i den sista serien fram till 651 (217 poäng i snitt per serie) och personligt rekord över tre serier.

I herrklassen så hittar vi bästa resultatet genom Alexander Engström som snittade 192,3 fram till 578 poäng.

– Med denna tävling så försöker vi hitta på nya saker för våra ungdomar och vuxna med funktionshinder, och bredda verksamheten med bowlingen som gemensam nämnare. Med hjälp av Svenska Bowlingförbundets stöd genom "Idrottslyftet" så försöker vi skapa en tour, precis som för vanliga bowlare, med fyra deltävlingar och en säsongsavslutning på Bellevue bowlinghall i Västerås under våren, säger Tävlingsledare Larsa Hallström från Hedemora.

Nästa deltävling är den 9 november i Ludvika. Under våren är det sedan dags för Köping i februari och Hedemora i mars.

I Sala var det FUB Sala-Heby tillsammans med BK Agda som svarade för ett jättebra arrangemang med Sebastian Gustavsson, bowlinghallens nye föreståndare, som mentor på plats och med erfarenhet från liknande tävlingar i Haga Bowling.

Resultat Bergslags-StriXXXen 2019/2020 i Sala

Herr A: 1) Alexander Engström, FK Köping, 578, 2) Martin Claesson, Björnligan, Hedemora, 510, 3) Jonathan Engström, IF Pluss, Köping, 463.

Herr B: 1) Robin Adamsson, FUB Sala/BK Agda, 439, 2) Johan Nordlund, Björnligan, Hedemora, 388, 3) Jonas Eklind, FUB Sala/BK Agda, 376.

Herr C: 1) Robert Pahlen, FUB Sala/BK Agda, 328, 2) Jörgen Johansson, PBK Falun, 321, 3) Daniel Pilawa,Björnligan, Hedemora, 305, 4) Robert Åsberg, Björnligan, Hedemora, 296, 5) Per Söderström, PBK Falun, 291, 6) Göran Sahlin. FUB Sala/BK Agda, 289, 7) Peter Bengtsson, PBK Falun, 272, 8) Thomas Damgren, FUB Sala/BK Agda, 267, 9) Thomas Last, Björnligan, Hedemora, 267, 10) Johnny Englund, FUB Sala/BK Agda, 260, 11), Hasse Hedelin, PBK Falun, 259, 12) Mattias Sjödin, FUB Sala/BK Agda, 257, 13) Sören Svensson, PBK Falun, 255.

Staket H: 1) Markus Hildén, Björnligan, Hedemora, 361, 2) Henrik Persson, Björnligan, Hedemora 304, 3) Samuel Eriksson, FUB Sala/BK Agda, 294, 4) Per Wahlberg, PBK Falun, 263, 5) Axel Hammermo, FUB Sala/BK Agda, 247, 6) Johan Holmberg, PBK Falun, 222, 7) Hampus Åsberg, Björnligan, Hedemora, 220.

Dam A: 1) Madelene Sjöstrand, IF Pluss, Köping, 651, 2) Ida Lindberg, BK Triss, Fagersta, 426, 3) Veronica Bergqvist, Björnligan, Hedemora, 381.

Dam B: 1) Desireé Lundin, Volvo FK, Köping, 350, 2) Cecilia Stam, Björnligan, Hedemora, 338, 3) Therese Berntsson, FUB Sala/BK Agda, 289, 4) Hanna Lindholm, FUB Sala/BK Agda, 272, 5) Daniella Adamsson, FUB Sala/BK Agda, 268.

Staket D: 1) Emma Haglund, Björnligan, Hedemora, 271, 2) Ida Helander, FUB Sala/BK Agda, 265, 3) Sandra Andersson, FUB Sala/BK Agda, 263, 4) Rebecka Edman, FUB Sala/BK Agda, 245, 5) Rebecka Lind, Björnligan, Hedemora, 242.

GotRän: 1) Thorkel Sundholm, RBU Västerås, 323, 2) Ronnie Malm, PBK Falun, 292, 3) Annelie Flink, PBK Falun, 283.